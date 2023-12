Disposta l'autopsia sul corpo di Ismaili Feti, il piastrellista morto sul lavoro

Sarà il medico legale Luca Vallega ad effettuare nei prossimi giorni l'autopsia disposta sul corpo di Ismaili Feti, il piastrellista d'origine albanese, classe 1961, che ha perso la vita ieri mattina nel drammatico incidente sul lavoro a Borghetto Santo Spirito, in via Edmondo De Amicis.

L'uomo, titolare dal 2002 di una ditta individuale con sede in via Vicoforte, in frazione Borgo San Giuseppe a Cuneo, si trovava all'interno di un cantiere che interessa il condominio "Turchese", nel quale operano numerose aziende della provincia di Cuneo. Per cause che si spera di acclarare anche con l'autopsia, è improvvisamente caduto da un'impalcatura dall'altezza del quarto piano, compiendo un volo di quasi 10 metri.

Immediato è scattato l'allarme, lanciato dal personale di un vicino supermercato che ha dei locali proprio nell'edificio dell'incidente, con Vigili del Fuoco, militi della Croce Rossa loanese e automedica Sierra 4 intervenuti nel tentativo di salvare la vita dell'uomo.

I numerosi traumi riportati nella caduta sono stati però fatali per l'operaio, tanto da rendere vani i soccorsi. Non è stato comunque escluso il malore quale causa della caduta improvvisa.

Oltre alla Polizia locale, tra le prime a intervenire, sul posto si sono recati gli addetti di Asl 2 Savonese della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro mentre è stato avvisato anche il magistrato di turno. Presenti anche il sindaco Giancarlo Canepa e l'assessore Celeste Lo Presti: "Una tragedia - il commento del primo cittadino - si piange l’ennesima morte bianca e un'altra famiglia rovinata".

La salma dell'operaio si trova ora nel cimitero di Zinola dove sarà effettuato l'esame autoptico.