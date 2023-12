Arriva "Nutella Croissant": lancio a gennaio per il nuovo prodotto Ferrero per la prima colazione

Produzione a Caivano, in Campania, per il croissant alla Nutella concepito da Ferrero

Arriveranno a gennaio 2024 in tutti i punti vendita della grande distribuzione organizzata italiana i "Nutella Croissant", prodotto che segna l’ingresso di Ferrero nel mercato dei surgelati dolci dedicati alla prima colazione.

Prodotto negli stabilimenti della Freesystem di Caivano, in Campania, l'azienda acquisita da Ferrero nel febbraio scorso, il croissant alla crema spalmabile più famosa al mondo è stato in realtà concepito in due versioni: "ambient", pronto al consumo presso il banco panetteria (prezzo consigliato 1,20 euro), e "frozen", ovvero congelata, disponibile nel banco dei surgelati in confezioni da 4 pezzi (3,99 euro) pronti per essere preparati a casa.

"Il lancio di questa novità offre al Gruppo Ferrero l’opportunità di entrare in un mercato che vale 25 milioni di euro e all’interno del quale soli croissant pesano per il 75%", fa sapere la multinazionale albese, che informa anche su come, sempre in Gdo, "il comparto pasticceria dolce nella versione 'ambient' nel 2023 vale in Italia 391,2 milioni, coi croissant che rappresentano la prima referenza dell’offerta colazione".

Quindi le informazioni sul nuovo prodotto: "I nuovi croissant presentano un impasto fragrante, studiato appositamente per garantire un perfetto equilibrio di gusto con il ripieno di Nutella attraverso un processo tecnologico di produzione che prevede una lievitazione di oltre 100 minuti. L’impasto è sfogliato, preparato con lievito madre fresco, che contribuisce alla corretta alveolatura della pasta, e presenta al suo interno un cuore di Nutella perfettamente distribuito dentro il prodotto".

Nelle panetterie all’interno della Gdo, i Nutella Croissant saranno riconoscibili grazie all’inconfondibile ostia che riproduce la forma dell’iconico vasetto di Nutella. "A casa – fa sapere l'azienda - basterà cuocere il prodotto nel forno ventilato a 170° per circa mezz’ora per poter gustare un cornetto fragrante ripieno di Nutella, accompagnandolo a colazione con latte, caffè o cappuccino e un frutto fresco".

I Nutella Croissant sono presenti anche nel canale Out Of Home (Ooh, fuori casa), dove l’ingresso del prodotto ha dato seguito al percorso iniziato già alcuni anni fa con i "Nutella Muffin" e i dispenser di Nutella, ormai presenti in circa 20.000 bar.