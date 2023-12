Le 5 criptovalute raccomandate da ChatGPT per il 2024

Anche se il ChatBot di ChatGPT è cauto nel fare previsioni finanziarie, è stato possibile scoprire le criptovalute che l’IA vede con buone prospettive di crescita nel prossimo anno. Inoltre, è stata richiesta anche la sua opinione su una nuova criptovaluta che potrebbe essere rilevante nel 2024, specialmente considerando gli sviluppi legati agli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti.

ChatGPT identifica queste 5 criptovalute per il 2024:

Ethereum (ETH): La seconda criptovaluta più grande, sembra avere slancio grazie agli sviluppi di soluzioni di scalabilità e all'implementazione di Ethereum 2.0, con il suo passaggio al meccanismo di proof-of-stake (PoS) a basso consumo energetico.

La seconda criptovaluta più grande, sembra avere slancio grazie agli sviluppi di soluzioni di scalabilità e all'implementazione di Ethereum 2.0, con il suo passaggio al meccanismo di proof-of-stake (PoS) a basso consumo energetico. Polkadot (DOT): La criptovaluta nativa della piattaforma di interoperabilità multi-chain, Polkadot, è vista come una parte importante del settore delle finanze decentralizzate (DeFi), registrando un aumento del 20% nelle ultime sette giornate.

La criptovaluta nativa della piattaforma di interoperabilità multi-chain, Polkadot, è vista come una parte importante del settore delle finanze decentralizzate (DeFi), registrando un aumento del 20% nelle ultime sette giornate. Chainlink (LINK): Il network Oracle decentralizzato svolge un ruolo cruciale nell'integrazione sicura dei dati nelle reti blockchain, nonostante un leggero calo del 2% dei prezzi nell'ultimo mese.

Il network Oracle decentralizzato svolge un ruolo cruciale nell'integrazione sicura dei dati nelle reti blockchain, nonostante un leggero calo del 2% dei prezzi nell'ultimo mese. Cardano (ADA): Con un forte impegno nella ricerca e sviluppo, Cardano attira costantemente nuovi partner e capitale fresco, nonostante un calo del 7% nei prezzi durante la giornata.

Con un forte impegno nella ricerca e sviluppo, Cardano attira costantemente nuovi partner e capitale fresco, nonostante un calo del 7% nei prezzi durante la giornata. Solana (SOL): Conosciuta per la sua velocità elevata e le basse commissioni di transazione, Solana contribuisce in modo significativo all'espansione delle applicazioni decentralizzate e degli smart contract, inoltre SOL negli ultimi tempi è in forma smagliante.

ChatGPT sottolinea che prevedere il mercato delle criptovalute è impegnativo, dato l'alto livello di volatilità e l'incertezza del settore. Ciò è particolarmente vero anche per gli ETF su Bitcoin, che stanno attualmente generando notizie quotidiane e influenzando l'intero settore, non solo negli Stati Uniti. In Germania, la BaFin continua a esprimere preoccupazioni sulle criptovalute, vietando ai fondi tedeschi di investire.

Tuttavia, c'è un modo molto interessante per investire, attraverso una criptovaluta conveniente, Bitcoin ETF, in cui gli investitori del settore privato hanno già investito oltre $3 milioni. Come molti altri lanci, gli sviluppatori offrono il loro token nativo inizialmente in presale a prezzi bassi e questo consente di raccogliere capitali per sviluppare ulteriormente la piattaforma del token.

Gli investitori traggono vantaggio dai traguardi reali raggiunti con Bitcoin ETF perché ogni volta che si verifica uno di questi eventi predefiniti, gli investitori di Bitcoin ETF ricevono una ricompensa finanziaria. Sono previste due azioni principali: da un lato, un meccanismo di burning e, dall'altro, la riduzione delle commissioni di transazione, che alla fine dovrebbero arrivare a zero.

In conclusione, sia le 5 Altcoin menzionate da ChatGPT che Bitcoin ETF potrebbero aggiungere una buona dose di diversificazione al proprio wallet. Ciò è cruciale per mitigare i rischi legati alle oscillazioni dei prezzi, alle influenze geopolitiche e agli sviluppi di mercato attuali. Gennaio sicuramente ci porterà la prima decisione della SEC sugli ETF di Bitcoin, e da questa decisione dipenderà molto, soprattutto per quanto riguarda l'adozione continua delle criptovalute. Se, effettivamente, saranno introdotti i primi ETF su Bitcoin negli Stati Uniti, ciò influenzerà anche il trend del prezzo di BTC fino al periodo di mining di Bitcoin previsto per marzo o aprile 2024.

SCOPRI BITCOIN ETF