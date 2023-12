Le 5 migliori strategie per aumentare la visibilità del tuo sito web

Per far crescere il tuo business online, occorre essere visibile con un sito web professionale. Realizzare un sito internet resta però solo il primo passo poiché occorre ben altro. È fondamentale capire che il sito web da solo non basta e non riesce a raggiungere i risultati che speravi. Un progetto di questo tipo ha bisogno di specifiche strategie come queste 5 che sono le migliori per iniziare.

1. Scegliere le keyword corrette per il target

Anzitutto, la scelta delle keyword è fondamentale per ottenere un sito web di successo. Bisogna selezionare quelle keyword che hanno un maggiore tasso di ricerca tra il pubblico target a cui si rivolge il tuo business. Dopo aver scelto le giuste parole chiave, per ottenere la massima visibilità al tuo sito web con MG-WebSolutions.ch si procede con l'inserimento di contenuti testuali in maniera costante secondo un calendario editoriale ben preciso.

2. Svolgere una keyword research mirata

Una volta individuata la parola chiave migliore, non devi però usarla a iosa. Ripeterla mille volte potrebbe addirittura risultare controproducente per la visibilità del tuo sito web. Ci vuole invece una keyword research mirata che sia in grado di individuare sinonimi e parole correlate con un buon volume di ricerca. Lo scopo è individuare dei cluster di parole chiave che un utente qualsiasi potrebbe usare per cercare il bene o servizio che proponi. In gergo, si tratta di quella che viene definita come search intent che permette di inquadrare meglio l'argomento dei tuoi contenuti.

3. Analizzare il sito ed eliminare i punti deboli

Tra le azioni che permettono alla tua pagina web di ottenere maggiore visibilità sui motori di ricerca, non dimenticare l'analisi dei punti di debolezza. Occorre individuare subito gli aspetti che Google potrebbe penalizzare e quindi eliminarli. Google premia i siti web che curano l’user experience perciò il lavoro va sempre fatto nell’ottica di migliorare l'esperienza di navigazione di un qualunque utente che arriva sulla tua piattaforma. Conoscendo le regole del colosso del web e i suoi algoritmi, è possibile ottimizzare titoli, url, catalogo, etc.

4. Scegliere i contenuti migliori

Se vuoi un sito web di successo, individua il tipo di contenuto migliore che riesca a raggiungere il tuo target. Un buon contenuto è un tipo di prodotto che puoi convertire da testo a post per i social, da podcast a video e così via. Con solo un contenuto, in realtà, ne ottieni molti altri che ti permettono di raggiungere un pubblico sempre più ampio. Tuttavia, non è detto che diversificare i contenuti sia l'opzione giusta per il tuo business; un contenuto unico può essere valutato dal pubblico come di maggiore valore e quindi generare un circuito positivo.

5. Studiare un calendario editoriale

Sebbene già accennato, meglio spendere due parole in più sul calendario editoriale che gioca un ruolo fondamentale. I contenuti sul tuo sito web non vanno pubblicati a casaccio ma secondo uno schema preciso affinché siano diluiti nel tempo. Inoltre, il calendario editoriale è una sorta di mappa, oltre ad pianificare i contenuti, aiuta a collegarli tra di loro.