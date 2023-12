Sarebbe un’auto in panne la causa delle lunghe code che si registrano da qualche minuto sul tratto braidese della Strada Provinciale 7, in arrivo verso frazione Pollenzo provenendo da Cherasco. Sul posto si attende l’arrivo del carro attrezzi chiamato a rimuovere il veicolo. Per la regolazione dell’intenso traffico nell'ora del rientro a casa dei pendolari sta operando la Polizia Locale di Bra.