L'Asl Cn2 si dota di una policy per gestire le condotte illecite

L’ASL CN2 informa di essersi recentemente dotata di una policy per la gestione del Whistleblowing (segnalazione di condotte illecite) e di una adeguata procedura per la tutela di coloro che vorranno utilizzare questo strumento per porre in evidenza violazioni di legge rilevate durante il proprio servizio.



Si tratta di una attività realizzata in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che disciplina appunto la protezione dei “whistleblowers”, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica (o di un ente privato), di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.



A tal fine, sul sito internet dell’Azienda Sanitaria è stata implementata una sezione dedicata ai dipendenti (anche a tempo determinato) e ai collaboratori a qualsiasi titolo (anche volontari) dell’Azienda, attraverso la quale sarà sempre possibile effettuare segnalazioni di eventuali condotte illecite inerenti a fatti di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro o dell’attività prestata presso l’ASL CN2.



Le segnalazioni potranno essere effettuate attraverso una apposita piattaforma informatica, oppure in forma cartacea o anche in modalità verbale, seguendo le indicazioni e fruendo delle tutele (es. riservatezza e confidenzialità) esplicitate sul sito.



Attraverso questa recente iniziativa l’ASL CN2 vuole continuare a caratterizzarsi non solo come Azienda efficiente ed apprezzata, ma anche confermarsi realtà improntata alla trasparenza e orientata al miglioramento continuo.