"Aiutateci ad avere una C.R.I. 2.0": appello alla donazione per ristrutturare la sede borgarina della Croce Rossa

“Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, privati e aziende, per avere una sede sicura e tornare a essere operativi al 100%”.

È l'appello di Nuvola Scanavino, presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Borgo San Dalmazzo. E' in corso un enorme progetto di ristrutturazione sulle due palazzine in via Boves, l'una sede della C.R.I. e l'altra affidata al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con unità abitative solidali per mamme in difficoltà. Entrambe di proprietà del Comune e date in comodato d'uso.

A inizio 2024 partirà il cantiere Superbonus 110 con un plafond in cessione del credito già stanziato di 660mila euro. E termine dei lavori a dicembre 2025. “Un lavoro immane – spiega la presidente C.R.I. -. Verranno fatti cappotto termico e impianto fotovoltaico, e saranno cambiati i serramenti. Poi le caldaie con la predisposizione per l'allaccio al teleriscaldamento. E ancora la messa in sicurezza. Infine, sulla nostra palazzina, verrà finalmente realizzato l'ascensore per l'accesso ai disabili”.

Ma non tutta la ristrutturazione della palazzina sede della C.R.I. rientra nel Superbonus. Ecco il motivo dell'appello di Nuvola Scanavino: “Abbiamo ulteriori lavori di messa in sicurezza, oltre alla necessità di acquistare due nuovi mezzi, uno per il trasporto disabili e un'ambulanza. Per un ammontare di circa 150mila euro”.

Il Comune di Borgo, proprietario degli immobili, dal canto suo ha pagato lo studio di progettazione. “In attesa della documentazione, siamo disponibili a valutare un ulteriore sostegno oltre a quello fatto, essendo la Croce Rossa un servizio meritevole di attenzione”, ha commentato la sindaca Roberta Robbione.

Il Comitato della Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo è stata fondata nel 1983. Sono trascorsi quasi quarant'anni da quando, grazie alla volontà e al lavoro di alcuni volontari, da sottocomitato, la Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo è diventato un comitato locale autonomo. Nel 2014, con la privatizzazione dell′Ente la sede ha nuovamente cambiato veste diventando Associazione ed infine dal 2019, con la riforma del Terzo Settore, si è trasformato in Comitato di Borgo San Dalmazzo OdV.

Ad oggi le attività comprendono l′emergenza sanitaria 118, il servizio di trasporto-dialisi, le attività di protezione civile, attività per i giovani e la formazione per la popolazione.

“Aiutateci! Vogliamo che la nostra sede diventi un gioiello per Borgo e per tutte le valli. Una sorta di C.R.I. 2.0, puntando a tante attività per i giovani, alla formazione e al trasporto infermi”, conclude la presidente del comitato locale C.R.I. Scanavino.

Per eventuali donazioni

Iban: IT72M0306946010100000019508

Satispay: C.R.I. Borgo San Dalmazzo odv