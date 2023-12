Savigliano: i Lions in Pediatria con Babbo Natale

E' stata una dolce visita quella dei Lions Club Saluzzo-Savigliano, mercoledì 13 dicembre presso la Pediatria del "SS. Annunziata". Il Club, rappresentato dal presidente Diego Pancaldo, accompagnato dal segretario Alberto Deninotti e dal Cermioniere Daniele Poma, è stato ricevuto in reparto dal direttore generale dell'Asl CN1 Giuseppe Guerra e dal Primario Eleonora Basso con medici e infermieri.

I piccoli ricoverati hanno ricevuto ciascuno un pandorino direttamente dalle mani di Babbo Natale, entrando così, con qualche giorno di anticipo, nella magica atmosfera delle feste. "Un gesto per dare un po' di serenità e alleviare la permanenza in ospedale di bambini che purtroppo in questo periodo sono lontani dal focolare domestico", hanno dichiarato i rappresentanti del Club.