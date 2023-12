Calcio Serie D: Bra-Albenga apre il programma della 18^giornata sui campi del girone A

Sarà la sfida tra Bra e Albenga, in programma venerdì pomeriggio all'Attilio Bravi, ad aprire il programma della 18^giornata sui campi del girone A di Serie D.

Anticipo di lusso tra due delle squadre più in forma del campionato, entrambe sconfitte in una sola occasione nelle ultime nove partite disputate. Braidesi reduci dal pareggio per 2-2 in casa del Vado, liguri dal poker (4-1) rifilato alla Vogherese,

Albenga secondo in classifica, a 33 punti (con il Chisola), giallorossi a quota 24 (ottavo posto con il Ligorna).

Arbitro dell'incontro Davide Cerea di Bergamo, coadiuvato da Andrea Manzini di Voghera e Simone Chimento di Saronno.

Fischio d'inizio alle 15 di venerdì 15 dicembre.

Nei giorni successivi le restanti partite del penultimo turno di andata. Sabato: Alcione-Asti, Chisola-Ligorna, Derthona-Alba, Lavagnese-Ticino, Borgosesia-Vado, Pinerolo-Sanremese. Domenica: Gozzano-Fezzanese, Pont Donnaz-Chieri, Vogherese-Varese.

Classifica: Alcione Milano 37, Albenga, Chisola 33, Asti 30, Ticino 28, Vado, Varese 26, Ligorna, Bra 24, Fezzanese, Vogherese 23, Derthona 21, Gozzano 19, Lavagnese 18, Alba, Sanremese, Pinerolo 16, Chieri 15, Pont Donnaz, Borgosesia 13