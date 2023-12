Granda Canoa Club: doppio podio in Coppa Italia rafting

Non solo eccellenti risultati in canoa per il Granda Canoa Club che ha concluso brillantemente la stagione 2023, ottenendo successi significativi anche nella Coppa Italia di rafting, tenutasi sulle vibranti acque del fiume Lima a Bagni di Lucca, in Toscana.

Delle tre squadre partecipanti, due hanno raggiunto il podio.

L’equipaggio Under 19, composto da Giulia Delpin, Alice Iglina, Amelie Lelli e Viola Salvicchi, ha dimostrato notevole abilità, conquistando il terzo posto in due giornate consecutive di gara, il 9 e il 10.

La squadra ragazzi Under 16, formata da Oliver Fina, Mattia Ferrero, Tommaso Cometto e Dennis Fina, ha brillato conquistando l'oro sia nella gara di Slalom che nella discesa classica della Coppa Italia.

Non da meno, il terzo equipaggio, costituito da Elia Capraro, Aurora Bottasso, Anna Pezzoli e Marco Brunori, ha offerto una prestazione lodevole, classificandosi al quarto posto in entrambe le competizioni.

Questo evento ha segnato anche la conclusione del progetto 'Fiumi di ragazzi', un'iniziativa di promozione sportiva della durata di sei mesi, promossa dalla Federazione Italiana Rafting e sostenuta da Sport e Salute S.p.A.

Il progetto ha sottolineato l'importanza dello sport come mezzo di sviluppo sociale e personale.

Il 2023 si è rivelato un anno di trionfi per il Granda Canoa Club, non solo in termini di risultati sportivi ma anche per il suo impegno nel sociale. Ora, con il 2024 alle porte, il club guarda al futuro con ottimismo, pronto a costruire su queste solide fondamenta per continuare a raggiungere nuovi successi.