A Mango si esibiscono 'I Fabulanti di Neive'

Il comune di Mango presenta sabato 16 dicembre alle ore 21 nel Salone Don Bosso la commedia teatrale in tre atti di Oscar Wilde intitolata “L’importanza di chiamarsi Ernesto”.

Il testo, che ha avuto anche molte trasposizioni cinematografiche, racconta una vicenda basata sul gioco di parole fra l’aggettivo "earnest" (serio, affidabile od onesto) ed il nome proprio "Ernest" che hanno in inglese la stessa pronuncia, e mette in evidenza le contraddizioni dell’età vittoriana, alcune ancora attualissime.

Fu il più grande successo teatrale del prolifico autore inglese. La commedia venne scritta nel 1894 e rappresentata per la prima volta al James’s Theatre di Londra nel 1895.

I 'Fabulanti di Neive' l’hanno portata in scena negli ultimi mesi con successo in diversi palchi della provincia, come Cherasco, Sinio, Neive, San Cassiano Alba.