Dal Piemonte alla Cina: a Shangai la 9ª edizione del Bagna Cauda Day

Sabato 3 dicembre scorso l’Associazione Piemontesi nel Mondo – Cina di Shanghai ha organizzato la 9° edizione del Bagna Cauda Day.

In collegamento con Asti (anche se con sette ore di anticipo per via del fuso orario), oltre 80 invitati italiani e cinesi hanno partecipato all’evento organizzato nel ristorante DA MARCO di Shanghai.

Chef “Made in Asti” hanno cucinato piatti tipici della cultura culinaria piemontese: dai tomini al verde all’immancabile vitello tonnato per poi lasciarsi andare all’ottima Bagna Cauda servita in appositi Fujot personalizzati e regalati ai partecipanti come ricordo.

Il tutto innaffiato, ovviamente e rigorosamente solo da barbera e barolo.

Durante la serata, con la consegna di una apposita targa, il Vice Console Generale italiano a Shanghai, dott. Stefanucci, è stato nominato vice presidente onorario dell’Associazione.