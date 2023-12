Tanti i fedeli per la tradizionale messa di Santa Lucia nella grotta del santuario di Villanova Mondovì

L’Ass. AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) ringrazia i numerosissimi fedeli provenienti non solo dal monregalese, ma anche da altre zone della provincia e dintorni, che nella mattinata di mercoledì 13 dicembre, sono accorsi presso la suggestiva grotta del Santuario a Villanova Mondovì, appositamente aperta per la tradizionale Messa in occasione della sentita ricorrenza di Santa Lucia.

Un paluso speciale giunga a tutti i Volontari dell’AmiSaL che si sono prodigati a prestare servizio durante questa occasione e nelle aperture e giornate di visita guidata davvero molto partecipate nell’estate 2023, nonché alla manutenzione e alla pulizia del Santuario e aree circostanti. Si ringraziano anche Don Alfredo che ha celebrato la Messa e le Suore Missionarie della Passione di Villavecchia per la collaborazione duratura, preziosa e fedele. Si ricorda che il Santuario riaprirà ai visitatori verso fine maggio 2024.

Per riferimenti, adesioni e informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail

(santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (tel./sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”).