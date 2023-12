Tutto pronto per la presentazione del libro “Roccabruna. Luce e colore in Valle Maira” di Diego Crestani

Roccabruna, con le sue 93 borgate, svela un inestimabile patrimonio artistico e religioso. A cura di Araba Fenice Edizioni, il libro presenta emozionanti immagini, rigorose annotazioni cronistiche e curiosità che permettono di scoprire, o riscoprire, aspetti sorprendenti del nostro passato tra chiese, edicole votive e affreschi.

“Sono trascorsi ormai diversi anni dalla pubblicazione del libro “Roccabruna

Arte e Fede” - racconta il sindaco Marco Arneodo - avvenuta nel 2013, con il prezioso lavoro di Roberto Isoardi per quanto riguarda le informazioni scritte e di Roberto Beltramo per le fotografie. Come amministrazione comunale abbiamo sentito l’esigenza di curarne una nuova edizione, arricchita di immagini e nel testo. Quel volumetto era nato dal desiderio di lasciare un’importante e necessaria testimonianza per la storia di Roccabruna, pensando che difficilmente le chiese, i numerosi piloni e gli ancor più numerosi affreschi votivi sparsi sul territorio si potranno conservare ancora a lungo nel tempo. Per la nuova edizione ci siamo rivolti a Diego Crestani, che sappiamo amare il nostro territorio e, oltre ad essere autore di pubblicazioni sulla Valle Maira, già diede un contributo alla prima edizione. Per la grafica abbiamo invece coinvolto Erica Castelli, art director e graphic desaigner, grande conoscitrice e appassionata di storia locale e della Valle Maira in genere, essendo la famiglia originaria del nostro paese”.

“Ottima mi è parsa l’idea di proporre al termine del libro un itinerario di visita lungo 14 km che, toccando 9 chiese, diverse edicole e borgate con affreschi votivi, ripercorre quella che era la tradizionale “Processione delle rogazioni”, popolarmente un tempo detta “Processione lunga”, che per la nostra gente ricca di fede doveva servire per attirare la protezione divina. Un ringraziamento è doveroso rivolgerlo alla BCC di Caraglio il cui contributo è stato indispensabile”.

Autore del libro, Diego Crestani è un valmairese di adozione, cultore della storia e delle tradizioni della gente della Valle Maira, in particolare del fenomeno dell’emigrazione stagionale. Ha pubblicato una approfondita ricerca avente per tema i vecchi mestieri di Anciué (venditori ambulanti di pesce salato) e di Cavié (commercianti di capelli), un volume di racconti sulla vita degli acciugai intitolato “Il sale nelle vene” ed un libro di ricette, “L’acciuga nel piatto”, aventi come ingrediente l’acciuga sotto sale. È uno dei soci fondatori dell’associazione Fotoslow Valle Maira e nel 2017, con altri tre fotografi dell’associazione, ha raccontato i cimiteri della Valle Maira nel libro “Tra terra e cielo”.

“È stato un onore per me contribuire alla realizzazione di questo volume - commenta emozionato Crestani - . La conoscenza è ciò che più spinge la mente ed il cuore ad aprirsi, a ricercare e custodire. Il passato, il particolare modo di vivere la fede e cosa rappresentava per gli uomini e le donne un tempo, ci permette anche di guardare al nostro presente e di viverlo con consapevolezza. La fotografia, poi, è una mia grande passione: fermare il tempo, un istante, e lasciare che questo perduri è per me più di tutto custodire, aver cura. Nel libro non è stato possibile inserire molte fotografie, ma grazie ai qr-code all’interno le persone potranno accedere ad un piccolo album dedicato, con altre fotografie”.