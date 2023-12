Volley femminile: due vittorie e due sconfitte per il settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo

Si conclude in parità, con 2 vittorie e 2 sconfitte, la settimana di gare del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo.

Torna a vincere la Serie C, che guadagna punti preziosi: nel secondo match casalingo consecutivo, le ragazze di Coach Giordanetto-Guerriero hanno ospitato la formazione del Canavese Ivrea Volley, attualmente all’ultima posizione in classifica. Le biancorosse, nonostante qualche leggerezza di troppo che sarebbe stato possibile evitare, hanno condotto il gioco dal primo minuto, mantenendo sempre un discreto vantaggio sulle avversarie; questo ha permesso alla panchina di casa di ruotare tutte le giocatrici a disposizione e di chiudere i conti con un netto 3-0 (25-16 / 25-13 / 25-16). Una vittoria tanto bramata quanto fondamentale, che permette alla formazione cuneese di scalare la classifica, allontanandosi dalla temuta zona play-out. Ora le ragazze di coach Giordanetto sono chiamate a dare prova di continuità di gioco e carattere, nel match contro la Mv Impianti Bzz Piossasco Volley di Sabato 16 dicembre.

Lab Travel Honda Cuneo – Canavese Ivrea Volley 3-0 (25-16 / 25-13 /25-16)

Scivola l’Under 16 Regionale in casa del Libellula Volley, consegnando alle padrone di casa un match che poteva significare punti preziosi per la classifica. Dopo due parziali in cui le biancorosse non sono mai riuscite a entrare in partita, le speranze sembravano essersi riaccese nel terzo set, combattuto punto a punto fino allo sprint finale; non riescono però a imporsi le ragazze di Coach Lamberti-Frison, che cedono sul 25-23. L’ultimo incontro di questa prima fase si terrà mercoledì 13 dicembre, ore 20:00, presso la Palestra ex media 4 di Cuneo, contro il Cus Collegno.

Libellula Volley – Lab Travel Honda Cuneo 3-0 (25-9 / 25-10 / 25-23)

Non ha invece rivali l’Under 14 che porta a casa la settima vittoria consecutiva, questa volta contro le seconde in classifica della Libertas Borgo. Le atlete di Coach Guerriero-Peano hanno strappato un solido 3-0 alle avversarie, mantenendo sempre un buon livello di gioco. Perdono un po’ di lucidità nel terzo set, ma danno grande prova di carattere ribaltando le sorti del parziale: sotto 10-15, tirano le fuori le unghie e chiudono definitivamente i conti sul 25-15, consolidando la prima posizione in classifica. Ora attende l’oro l’ultimo incontro, contro la formazione della Banca di Caraglio, utile a definire gli abbinamenti della seconda fase. L’appuntamento è per sabato 16dicembre, ore 15:30, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo.

Lab Travel Honda Cuneo – Libertas Borgo 3-0 (25-12 / 25-19 / 25-16)

Inciampa per la prima volta l’Under 13 dei Coach Schiffer, che cede al Villanova Volley dopo una maratona di ben 5 set. Una partita equilibrata e combattuta punto a punto da entrambe le parti: dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale, le gattine cuneesi conquistano secondo e terzo set; poi, complice anche la stanchezza fisica e mentale, non riescono a chiudere il quarto parziale, prolungando l’incontro al tie-break. Un ultimo set decisivo e adrenalinico dove, nonostante la grinta che le ha sempre caratterizzate, le biancorosse non riescono a imporsi e cedono la vittoria finale alle avversarie per 8-15. Il punto strappato permette però alle gattine di restare a stretto contatto con le villanovesi, ad un solo punto di distacco in classifica. Dopo lo stop di una settimana, le cuneesi torneranno a calcare il taraflex di casa venerdì 22 dicembre, ore 20:00, contro la formazione del Monvi Lpm Bam Blu.

Lab Travel Honda Cuneo – Villanova Volley 2-3 (14-25 / 25-23 / 26-24 /20-25 / 8-15)

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟐/𝟏𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟖: LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs MONVI LPM BAM

Palestra Ex Media 4 –Cuneo

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟑/𝟏𝟐

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟔 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄: LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs CUS COLLEGNO

Palestra Ex Media 4 –Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟔/𝟏𝟐

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟑𝟎

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟒: LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs BANCA DI CARAGLIO

Palestra Ex Media 4 –Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟔/𝟏𝟐

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖: 𝟑𝟎

𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐂: MV IMPIANTI BZZ PIOSSASCO VOLLEY vs LAB TRAVEL HONDACUNEO

Palasport Camusso –Cumiana

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕/𝟏𝟐

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎 / 𝟏𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟐: LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs VOLLEY VALLEPO ROSSA

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟐: LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs VOLLEY VALLEPO BIANCA

Palestra Baretti – Dronero

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕/𝟏𝟐

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖: 𝟑𝟎

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟖: CLUB76 PLAYASTI vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Brofferio - Asti

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟐/𝟏𝟐

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟑: LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs MONVI LPM BAM BLU

Palestra Ex Media 4 –Cuneo