Atletica, la Dragonero celebra il suo 2023 ricco di emozioni e traguardi

Come ogni anno ci ritroviamo per festeggiare la stagione agonistica dell’A.S.D. Dragonero di Dronero che ha ottenuto ottimi risultati sia a livello organizzativo che nei risultati conquistati a livello individuale e di Società.

Circa 150 le manifestazioni a cui i Draghi hanno preso parte con un totale di quasi 1800 presenze gare e spesso i nostri atleti sono saliti sul podio assoluto o di categoria.

Tra gli oltre 300 atleti tesserati nel 2023 ci fa piacere far notare gli oltre 100 delle categorie giovanili che settimanalmente seguono i corsi di atletica al Campo scuola di Cuneo e a Dronero seguiti dai nostri validi allenatori.

Numerosi i giovani che si sono messi in mostra durante l’anno e su tutti spiccano i diversi titoli regionali conquistati in tutti i settori dell’atletica leggera. Iniziando dal settore giovanile, bella vittoria nella staffetta in pista 3*1000 cadette con Francesca Bianco, Anna Meineri e Sofia Bertone, i titoli su strada e in montagna di Lorenzo Gallo nei Ragazzi e il 2° posto di Marianna Belliardi nel CorriGiò su strada. I titoli provinciali di Lorenzo nei 1000 in pista e nella corsa su strada, di Francesca Bianco nei 1200 siepi e su strada, nella staffetta in pista con Francesca, Anna e Sofia e di Sekou Diakite negli 60 ostacoli ragazzi. Tra gli Junior spiccano i titoli regionale nella staffetta 4*800 con Tommaso Crosio, Mattia Bramardi, Francesco Italia e Paolo Chiapello, nei 1500 di Priscilla Ravera (che ha vinto anche il titolo provinciale assoluto e di Categoria sia nei 1500 che nei 5000), nel Km verticale di Francesco Italia che si è aggiudicato anche il Circuito regionale EcoPiemonte dove 2° è giunto Tommaso Crosio. Sempre Francesco è giunto 3° nel Campionato regionale di Corsa in Montagna e 2° nel CorriPiemonte strada dove Paolo Chiapello si è piazzato 3°. A livello provinciale successo nella staffetta 4*1500 con Tommaso Crosio, Mattia Bramardi, Francesco Italia e Stefano Pittavino.

Tra gli assoluti spiccano i risultati ottenuti da Guglielmo Giuliano che, oltre ai titoli internazionali vinti nel Winter Triathlon, è stato uno dei migliori atleti assoluti della provincia e tra i migliori a livello regionale tra le Promesse e i podi nazionali di Eufemia Magro giunta 2ª nel Campionato italiano di corsa in montagna SF45 e di Daniela Bruno di Clarafond giunta 3ª nel Campionato italiano di corsa in montagna SF75. Diversi i titoli regionali conquistati in tutte le categorie partendo dalle Promesse con Gabriele Civallero nel Km verticale fino ad arrivare agli over 75 con Daniela che ha vinto 3 titoli regionali di categoria, nel Km verticale, su strada e nel cross conquistando anche il successo nel CorriPiemonte, e nel Grand Prix certificato di 10 Km e di mezza e con Dario Giordanengo che ha vinto il titolo nel Km verticale e nel cross. Nel mezzo, spiccano i 6 titoli regionali di Eufemia, 2 assoluti nel Trail corto e nella corsa in montagna e 4 di categoria nella corsa su strada, nel Trail corto, nella corsa in montagna e nella staffetta in coppia con Elisa Almondo che ha vinto anche il titolo nel cross e nella staffetta di cross con Claudia Peano, Laura Fronti e Michela Muratore.

Plurivincitori di categoria anche Massimo Galfrè negli M55 con titolo nel cross, nella maratonina, su strada e successi nel Grand Prix di maratonina e Lodovico Armando con successo nel Km verticale, nel Trail corto e nel CorriPiemonte. Successo anche per Ninni Sacco Botto nel Grand Prix certificato di maratona tra le F60 e di Giancarlo Oberto nel Grand Prix di maratonina e di Marco Pollano nel Grand Prix di maratona tra gli M45. A podio regionale anche Stefano Mattalia, 3° nel campionato di corsa in montagna M45, Elio Dutto, 3° nel Grand Prix certificato di maratonina, Gemma Giordanengo 3ª nel campionato di corsa in montagna F55, Josefina Lopez 2ª nel campionato di corsa in montagna e 3ª nel CorriPiemonte strada F60, Mario Marino, 3° nel Grand Prix di maratonina M75, Graziano Giordanengo 2° nel campionato di corsa in montagna M50, Chiara Sclavo 3ª nel Grand Prix di maratonina Promesse, Tommaso Crosio 2° nell’EcopPiemonte Junior, Paolo Chiapello 3° nel CorriPiemonte Junior e Guglielmo Giuliano 3° nel campionato di corsa in montagna e nel Grand Prix di maratonina Promesse.

I nostri atleti hanno vinto 43 titoli provinciali, 35 regionali, 1 argento e 1 bronzo agli italiani.

A livello organizzativo la società è stata impegnata intensamente tutto l’anno iniziando dal Cross di Dronero valevole come Campionato regionale Master di corsa campestre, al Giro dei Carubi di Borgo San Dalmazzo Trofeo Avis, il campionato regionale di corsa in montagna di Cervasca, la Cronoscalata di Montemale, la Dronero Sant’Anna di Roccabruna e il Miglio in pista Trofeo Allegri di Cuneo.