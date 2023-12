A Cortemilia "Aspettando il Natale" con giochi e spettacoli

Il programma di “Aspettando il Natale a Cortemilia” propone per sabato 16 dicembre la “Tombola di Natale”, presso la Chiesa del Convento Francescano alle ore 20.30, in collaborazione con Comitato Artigiani e Commercianti di Cortemilia e Associazione Don Verri Roberto, con il ricavato che sarà devoluto in beneficenza.

Domenica 17 dicembre nel centro storico a partire dalle ore 10.30 e per tutta la giornata ci saranno le bancarelle, con la possibilità di pranzare nei ristoranti locali; dalle 14.30 in piazza Savona sono previsti giochi, spettacoli, animazioni e intrattenimento per bambini, con l’arrivo di Babbo Natale, e alle ore 21 al Teatro Comunale “Alba Jazz Festival a Cortemilia”: Claudio Chiara &Luigi Tessarollo Quartet in “Christmas in Jazz”.