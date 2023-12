A Magliano Alfieri musica e teatro nello “Spettacolo di Natale”

“Se una sera d’Inverno”, la rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri propone per domenica 17 dicembre alle ore 17 presso il 'Salone Polifunzionale Riez' di frazione Sant’Antonio lo “Spettacolo di Natale” portato in scena dai "Los Tres Amigos" e dalla Corale “I Mulini a Vento”.

Sarà l’occasione per una serata di musica e racconti per far rivivere le emozioni delle feste natalizie.

I Los Tres Amigos sono un collaudato gruppo folk pop cabarettistico e teatrale formato da Alberto Troia cantastorie, Monica Veglio voce, Andrea Stirano voce, Marco Stirano pianoforte, Enrico Farinasso regia, luci e immagini. La loro esperienza musicale e di spettacoli vari dal palco nasce nel 2015, la formazione attuale si è completata quattro anni dopo.

I Mulini a Vento sono un coro misto composto da una quindicina di elementi che propone un repertorio pop contemporaneo con contaminazioni blues, folk, rock ed è diretto da Sabina Carbone.

La rassegna “Se una sera d’Inverno” riprenderà domenica 14 gennaio nella biblioteca civica di Magliano Alfieri Sant’Antonio con ospiti Bruno Vallepiano con il suo giallo “La linea Mortale” e Lorenzo Pesci con “L’enigma E”.

La rassegna ha la collaborazione del Comune di Magliano Alfieri, dell’Associazione Culturale 'Il Paese' e dell’Associazione Amici del Castello Alfieri.

Ingresso libero.