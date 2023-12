Cuneo, sul nuovo ospedale Boselli risponde a Cirio: “Sull'ubicazione al Carle parole come un boomerang”

“ Da Cirio parole che, nel contesto della 'vicenda nuovo ospedale' non appaiono come un segnale di forza ma generano invece ulteriore incertezza ”.

Cirio: "L'hanno deciso i sindaci, non si discute"

“Relativamente al nuovo ospedale stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, e se ci mettiamo un mese in più per fare meglio un ospedale che durerà 100 anni, non dovrebbe essere un problema – ha detto Cirio - . A disposizione 600 milioni in fondi pubblici, ma non bastano e non ho problemi nel dirlo. Ci metto la faccia perché questa è la nostra priorità assoluta: ci impegniamo perché quello di Cuneo è l’ospedale hub, il più importante della provincia. Ma il luogo c’è, la localizzazione è definita e questa rimane, perché lo hanno deciso i sindaci”.