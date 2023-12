Dalla Regione oltre 240 mila euro a sette Comuni della Granda per l'acquisto di mezzi di sgombero neve

Grazie all'approvazione della legge regionale n° 33 del 30 novembre 2023 sono stati assegnati oltre 900 mila euro per l'acquisto di attrezzature e mezzi d'opera finalizzati alle attività di sgombero neve e antighiaccio, a supporto di 26 comuni montani piemontesi.

Sette sono in Provincia di Cuneo: Chiusa di Pesio per 26.840 euro, Canosio 32.330 euro, Peveragno 36.600 euro, Cortemilia 36.783 euro, Villar San Costanzo 40.802,90 euro, Rifreddo 42.791,50 euro, Torre Bormida 28.009 euro.

L’Assessore ai trasporti e Protezione civile del Piemonte Marco Gabusi, sottolinea l’importanza dell'iniziativa: “Questa misura, fortemente voluta dall’attuale giunta regionale, è al secondo anno di finanziamento dopo che per molti esercizi le amministrazioni regionali non avevano posto attenzione al tema. Si sostengono i comuni piemontesi, fornendo loro un contributo cruciale per garantire la sicurezza delle strade montane nel periodo invernale”.

Il restante è stato distribuito in altre quattro province. Tre comuni nell'Alessandrino: Montacuto 17.995 euro, Stazzano 33.916 euro, Lerma 40.260 euro. Un comune nel Biellese: Crevacuore per 17.500euro. Nove nel Torinese: Levone 8.478,13 euro, Pramollo 31.209,50 euro, Meana di Susa 34.465 euro, Caprie 34.770 euro, Canischio 35.925 euro, Salza di Pinerolo 40.136,78 euro, Perrero 44.131,79 euro, Moncenisio 44.652 euro, Rubiana 44.828,90 euro. Infine sei comuni in provincia di Verbania: Cambiasca 29.386 euro, Macugnaga 37.332 euro, Montecrestese 38.735 euro, Malesco 40.565 euro, Villadossola 40.565 euro e Oggebbio 40.992 euro.

Insomma, un significativo aggiornamento nel contesto della sicurezza stradale che comporta un investimento complessivo di circa 1,3 mln di euro, a beneficio di 56 comuni piemontesi nel corso del 2022 e 2023.

"La messa in sicurezza delle strade, soprattutto quelle di montagna, è una priorità assoluta della nostra amministrazione. Nonostante le nevicate siano meno frequenti, il ghiaccio sulle strade rimane un pericolo. Questi contributi consentiranno un costante rinnovo dei mezzi, garantendo tempestività nelle azioni e preservando le strade da deterioramenti causati dal maltempo", conclude l’assessore Gabusi.