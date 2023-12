Effettuata l'autopsia sul corpo del piastrellista caduto da un ponteggio. Dal magistrato nulla osta ai funerali

È stata effettuata oggi dal medico legale Luca Vallega l'autopsia sul corpo di Ismaili Feti, il piastrellista d'origine albanese, classe 1961, residente a Cuneo, che ha perso la vita nel drammatico incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 12 dicembre in via Edmondo De Amicis a Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona.

L'uomo stava lavorando all'interno del cantiere aperto per la ristrutturazione del condominio "Turchese", dove operavano diverse aziende della Granda, quando improvvisamente è precipitato da un'impalcatura dall'altezza del quarto piano compiendo un volo di diversi metri, tra gli 8 e i 10.

Nel corso dell'esame, al quale hanno preso parte i consulenti di parte della ditta e della famiglia dell'uomo, sono stati effettuati i prelievi per gli esami istologici e tossicologici. Al termine dell'autopsia, tenutasi nel cimitero savonese di Zinola, il pubblico ministero ha rilasciato il nulla osta per effettuare i funerali.