Il centro diurno "Nucci Banfi" di Dogliani compie 20 anni e festeggia con la comunità

Clima di festa, di condivisione e di preparazione di sorprese a Dogliani per un importante traguardo che riguarda il centro diurno "Nucci Banfi" che si appresta a celebrare i 20 anni con 5 giorni di porte aperte, a partire da lunedì 18 dicembre.

"Siamo molto contenti di questa ricorrenza-spiega il primo cittadino Ugo Arnulfo-. E soprattutto siamo orgogliosi di una struttura che rappresenta una risorsa per tutto il territorio, non solo per Dogliani. L'occasione di visitarla è importante anche per rendersi conto di tutte le attività e i progetti che vengono realizzati dagli ospiti. Aggiungo che il centro diurno è un valore aggiunto anche per la professionalità e l'esperienza degli operatori che ci lavorano".

Si potranno vedere anche i laboratori e avere un momento di convivialità. L'apertura straordinaria avverrà da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre, con orario 9.30-12/13.30-16. Per maggiori informazioni si può telefonare allo 0173-742540. La sede si trova in piazza Belvedere 1 (in Dogliani Castello vicino alla panchina gigante azzurra).

La storia della struttura inizia a delinearsi negli Anni 90, quando la maestra Nucci Banfi, prima della sua scomparsa, lascia in donazione al Comune una somma di denaro e la richiesta che venga usato per scopi sociali. L'amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), identifica nell'attuale sede in piazza Belvedere un luogo da trasformare in un centro diurno e lo nomina “Nucci Banfi” in memoria della maestra scomparsa.

La sua inaugurazione avviene nel 2003. La struttura è rivolta a persone disabili che la frequentano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30, e può ospitare al massimo 10 ospiti contemporaneamente. Attualmente sono presenti 3 donne e 8 uomini.

Gli obiettivi del centro diurno sono molteplici, come viene spiegato dai referenti: "Le finalità che ci poniamo nei confronti di questi ragazzi possono essere riassunte sotto due grandi voci: l’autonomia intesa come apprendimento e/o mantenimento di abilità e capacità attraverso i laboratori di musica, cesteria, pc, didattica, feltro, arte creativa, erbe aromatiche, raccolta tappi, attività domestica e l’inclusione sociale volta ad inserire i ragazzi nel contesto in cui vivono ed accogliere i forestieri che vogliono venirci a trovare in un’ottica di centro aperto. Queste finalità si perseguono in un clima di rispetto dell’individuo al fine di garantire la serenità e il benessere della persona".

Il gruppo di lavoro è composto da educatori professionali e da operatori socio-sanitari, nonché da un infermiere ed un fisioterapista.