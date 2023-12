Lunedì 18 dicembre, la CGIL, in occasione della Fiera del Cappone di Moretta, sarà presente in paese con un banchetto sindacale in via Torino 3.

"Un'iniziativa - spiegano dal sindacato - per testimoniare la continuità della lotta dei lavoratori precari del Pastificio Rana. Distribuiremo dei volantini alla cittadinanza per mantenere alta l'attenzione, in attesa della convocazione da parte del Presidente della Provincia Luca Robaldo e del Sindaco di Moretta Gianni Gatti.".