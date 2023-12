Sport, valori e futuro: Neive premia i neodiciottenni, gli atleti e i volontari

Sport, volontariato, futuro, consapevolezza, valorizzazione delle qualità individuali e di quelle messe a servizio della comunità. Ci sono tanti elementi e tonalità che caratterizzeranno la serata organizzata dal comune di Neive per venerdì 15 dicembre alle ore 21 presso il Salone Mezzocolle, alla presenza di Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte. La finalità è quella di premiare i giovani della Leva 2005, le eccellenze sportive e i volontari neivesi.

Il contesto e le suggestioni alla base dell'evento sono spiegati bene dal sindaco Annalisa Ghella: "Quest’anno la Costituzione Italiana ha riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme variando l’articolo 33. Per questo significativo cambiamento abbiamo pensato di consegnare la Costituzione ai diciottenni neivesi unitamente alle squadre che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nel proprio ambito sportivo. Ma vista anche l’importanza del mondo del volontariato in tutte le sue declinazioni abbiamo invitato anche le diverse rappresentanze a questa serata che assume così un valore completo di quella che ci piace definire la 'coscienza neivese'".

Saranno presenti la squadra dell’US Neive Volley Open misto che, dopo aver vinto i regionali ha partecipato ai campionati nazionali , la squadra della Pallonistica Neivese Castiati che si è aggiudicata la Coppa Italia di serie B e le campionesse italiane di Ginnastica Estetica Eli e Sofia con l’allenatrice Silvia Bruno della Ginnastica Alba che sono state protagoniste al Mediterranean Countries Competition e all’Open International AGG Tournament.

Per il mondo del volontariato ci saranno la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, la Croce Rossa con i volontari dell’ospedale, la Proloco, gli sbandieratori, i nonni vigili, la Caritas, la Biblioteca e i Fabulanti.

"Siamo grati ad ognuno di loro e per questo abbiamo voluto organizzare questa serata che assumerà anche un alto valore istituzionale per la presenza del vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e del maresciallo di Neive Ernesto Lettieri", ha concluso il primo cittadino Annalisa Ghella.