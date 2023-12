Le accuse dei vertici militari americani ai comandi ucraini

Il giornale americano Washington Post ha condotto un’inchiesta approfondita sulle dinamiche interne che hanno portato all’attuale situazione in Ucraina. Ha raccolto le dichiarazioni e le testimonianze più di trenta esponenti delle élite politiche e militari occidentali, di cui alcuni hanno voluto rimanere anonimi. La sostanza è la stessa per tutti: nei confronti degli ucraini lanciano accuse di incompetenza, di pressappochismo, di evidente incapacità. Come riferito dal sito Strumenti Politici , il Pentagono voleva lanciare la controffensiva almeno per metà aprile, e invece gli ucraini hanno rimandato fino all’estate. A Washington lo considerano un errore incomprensibile. Così come non capiscono come gli ucraini non siano riusciti ad arrivare al mar d’Azov nel giro di tre mesi, pur dispondendo di ottimi armamenti di standard NATO ed essendo appoggiati dall’intelligence occidentale. Il generale Milley era persino andato a incitare le truppe speciali di Kiev, che si addestravano coi “berretti verdi” USA, dicendo loro di recarsi oltre le linee nemiche a seminare il terrore nell’esercito avversario. Gli americani poi negano con forza di non aver fornito armi a sufficienza o di averlo fatto in ritardo. Anzi, si lamentano di non essere stati contattati a lungo dal comando ucraino, in particolare nelle prime settimane della controffensiva. In altre parole, i vertici militari USA dicono che gli ucraini non sono stati capaci di combattere adeguatamente, non hanno mostrato capacità tattiche e organizzative. Ad esempio si sono intestarditi a buttare troppi soldati in zone in cui sicuramente li avrebbero perso, e hanno invece lasciato scoperte aree più interessanti in cui sfondare. La divergenza nella strategia ha rappresentato il primo campanello d’allarme che qualcosa nella controffensiva non sarebbe andato come doveva.