Sei un quadro o un dirigente industriale? Ecco 5 buoni motivi per iscriversi a FEDERMANAGER CUNEO

L’Associazione Federmanager rappresenta e tutela quasi 16.000 dirigenti industriali offrendo loro servizi di supporto ed assistenza relativi ai vari momenti del rapporto di lavoro dalla costituzione alla conclusione, corrispondendo alle esigenze di orientamento e formazione, erogando consulenza in ordine a questioni previdenziali, fiscali e sanitarie.

Inoltre offre anche significativi servizi legati alla sfera professionale/familiare del Dirigente, finalizzati ad: Accrescimento Culturale, Accrescimento Sociale e Networking

FEDERMANAGER rappresenta, dunque, in modo esclusivo i manager, quadri e dirigenti, delle aziende produttrici di beni e servizi stipulando contratti collettivi e garantendo servizi e tutele tramite enti e società

Perché iscriversi?

Si riceve rappresentanza istituzionale a livello locale;

Vengono forniti servizi agli associati;

Viene messa a disposizione attività di consulenza di carattere contrattuale, legale, fiscale e previdenziale;

Si sviluppano, nel corso dell’anno iniziative di natura formativa, culturale e di networking

5 buoni motivi per entrare a far parte di FEDERMANAGER CUNEO:

Salute

Salva tempo – istituzione pratiche di rimborso F.A.S.I. / ASSIDAI

Servizi per i Colleghi in fase di ricollocamento Consulenza G.S.–FASI e sostegno alla disoccupazione

Previdenza

Salva tempo – convenzione con il Patronato EPACA per presentazione domande NASPI, sussidi, Colf, etc.)

Consulenza PREVINDAI-liquidazione in rendita e/o capitale, riscatti, anticipazioni, switch di comparto, etc.

Welfare

Il benessere della persona è alla base di una moderna cultura aziendale. Promuoviamo gli strumenti che ti tutelano.

Quadri Aziendali – proposta ASSIDAI di piano sanitario in forma collettiva conveniente fiscalmente per il datore di lavoro

Consulenza Supporto & Formazione

È prevista la consulenza contrattuale sindacale e legale – supporto alle conciliazioni

Sono disponibili percorsi formativi d’eccellenza.

Sono attive diverse convenzioni a livello provinciale e nazionale

Networking

FEDERMANGER è un grande network, con politiche attive, attenzione alle nuove professioni e incontri dedicati con il mercato. Per chi vuole migliorarsi sempre.

IMPORTANTE: è possibile aderire non solo per i dirigenti ma anche per i quadri

FEDERMANGER CUNEO: un ECOSISTEMA DI SERVIZI a meno di un caffè al giorno!

Il Consiglio Direttivo, nonostante i ben noti aumenti di tutti i comparti e di tutti i servizi, ha deliberato di mantenere ancora invariata la quota sociale anche per l’anno 2023; pertanto gli importi, risalenti addirittura al 2012, continuano a essere i seguenti:

Dirigente in servizio: Euro 228,00

Dirigente in pensione: Euro 114,00

Quadri in servizio: Euro 114,00

Quadri inclusi in polizza collettiva ASSIDAI: nulla è dovuto all’associazione.

(Tutti gli importi sono percepiti per 2/3 dall’Associazione di territorio e per 1/3 da Federmanager Nazionale – Roma)

FEDERMANAGER CUNEO – VIA VITTORIO BERSEZIO, 9 – 12100 – CUNEO

Telefono: 0171 455699

lunedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00

mercoledì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (previo appuntamento

I Nostri orari

Scarica qui la brochure dei Servizi Federmanager CUNEO