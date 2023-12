Software per la fatturazione elettronica: cosa sono e come funzionano

Da quando la tecnologia, la digitalizzazione e l’automatizzazione sono entrate nell’ambito lavorativo, la necessità delle aziende di gestire e ottimizzare le tempistiche è diventata sempre più cruciale.

Questa esigenza, unita all’obbligo di “fatturazione elettronica” per chiunque eserciti un’attività economica (sia B2B che B2C), entrato in vigore dal 1° gennaio 2019 anche tra i privati e dal primo luglio 2022 per i regimi forfettari, ha portato molte aziende a dotarsi di programmi di fatturazione elettronica per emettere, ricevere e conservare le fatture in formato digitale, nel totale rispetto della normativa in vigore.

Non solo: i software fatturazione elettronica sono anche progettati per gestire la contabilità in modo semplice e ordinato con un solo programma, così da aiutare commercianti, imprenditori e professionisti a tenere il revisore contabile sempre aggiornato e avere il pieno controllo dell’intero processo.

Si tratta di una soluzione innovativa che migliora e velocizza il lavoro automatizzando tutti i processi, permette una gestione completa da un unico ambiente, garantisce una visione d’insieme in tempo reale, riduce rischi ed errori e porta l’azienda a risparmiare tempo e risorse.

Come funzionano

Ad oggi sul mercato esistono tantissimi tipi di software di fatturazione elettronica: da quelli meno avanzati fino a strumenti potenti e professionali, come ad esempio Fattura Smart di Wolters Kluwer.

Si tratta di soluzioni professionali che permettono alle aziende di gestire le fatture elettroniche con grande affidabilità e garantiscono un controllo costante dei costi e una gestione delle fatture rapida, efficiente e sicura.

La loro funzionalità è molto semplice: il primo step è la compilazione della fattura, in cui devono essere inseriti tutti i dati obbligatori (ragione sociale, P.IVA, data di emissione, numero progressivo, ecc.) e alcune informazioni peculiari, come il codice destinatario e il tipo di documento. Non è invece necessaria la firma digitale, in quanto il programma la va ad apporre in modo automatico.

Una volta che la fattura è pronta, deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle entrate, che provvederà a recapitarla al destinatario. Molto importante è inviare la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell'operazione (D.L. Crescita n. 34/2019), così da non incorrere in sanzioni e multe.

Il Sistema di Interscambio, prima di consegnare la fattura, effettua tutta una serie di controlli tecnici automatici, che servono a verificare che la fattura sia corretta e completa.

I software di fatturazione elettronica permettono anche di acquisire e conservare automaticamente le fatture di acquisto, creare preventivi, DDT, fatture proforma, parcelle e note di credito, gestire clienti, fornitori e articoli da un’unica piattaforma, con accesso da qualsiasi dispositivo e con indicatori grafici puntuali sulle performance aziendali.

Perché utilizzarli

Come abbiamo visto, i software di fatturazione elettronica rappresentano un vero e proprio ecosistema di funzionalità che facilita il lavoro dell’azienda.

Prima di tutto, semplificano e ottimizzano i processi di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture, evitando errori e incongruenze ed eliminando il rischio di perdere documenti importanti e ricevere multe.

Inoltre, garantiscono una maggiore sicurezza e tracciabilità delle fatture, tramite il controllo del SDI e la firma digitale automatica.

Questi programmi permettono anche di risparmiare: non solo rendono la registrazione contabile delle fatture più rapida, efficiente e sicura, ma riducono anche il tempo necessario per queste operazioni e azzerano i costi di stampa, spedizione, archiviazione e smaltimento.

Infine, assicurano una visione completa in tempo reale, con la possibilità di accedere alle fatture in qualsiasi momento e luogo e di tenere sempre sotto controllo fatturato, spese, incassi e pagamenti.