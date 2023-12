A Cuneo concerto di Natale con il coro e l'orchestra di archi del liceo musicale

Altro appuntamento musicale all’insegna del Natale è previsto per domenica 17 dicembre 2023 alle 16 presso la chiesa del Sacro Cuore in Cuneo.

L’appuntamento fa parte della stagione Incontri di autore.

Protagonista il Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo con il coro d’Istituto e la sua orchestra d’archi. Il coro sarà diretto dal prof. Flavio Becchis che in collaborazione con Vera Anfossi, Isabella Slamig, Laura Manca, Gaetanina Monaco e Elda Giordana ha preparato un programma dedicato al Natale e ad un percorso sacro dal Rinascimento ai giorni nostri. Parteciperà anche l’ex allievo Lorenzo Martini che accompagnerà alcuni brani al pianoforte.

Il programma prevede l’esecuzione per soli archi e basso continuo del Concerto grosso il sol minore op 6 n 8 “Fatto per la notte di Natale” di Arcangelo Corelli. Seguiranno brani per coro orchestra di Dietrich Buxtehude, Antonio Vivaldi e Wolfgang Amadeus Mozart.

Il coro eseguirà inoltre brani tratti dalla tradizione Gospel e brani natalizi.

Ingresso libero.