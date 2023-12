Dogliani: venerdì 22 dicembre il Concerto di Natale della Filarmonica “Il Risveglio”

Dopo la riuscita contaminazione tra la Filarmonica “Il Risveglio” e la fisarmonicista Elena Chiaramello del concerto di Natale 2022, la banda musicale doglianese torna alle origini, presentandosi al concerto di Natale 2023 da sola attraverso le sue due articolazioni, ovvero la banda giovanile e la banda senior.

Il concerto, che si terrà venerdì 22 dicembre presso la Sala Polivalente di via Louis Chabat alle ore 21, sarà aperto dalla Banda Giovanile diretta da Osvaldo Boggione che presenterà un rinnovato programma.

La Filarmonica “Il Risveglio” diretta da Valerio Semprevivo aprirà il concerto con l’esecuzione di “Hymn to the Fallen”, l’Inno ai Caduti composto da John Williams per i titoli di coda del film “Salvate il soldato Ryan”, una delle melodie più potenti ed emozionanti che evoca un sentimento di speranza, sentimento di cui sentiamo enormemente la necessità.

Nel resto del programma troveranno ovviamente spazio brani natalizi (“Suite from The Polar Express” (prima esecuzione), “Christmas Fanfare” e “A most Wonderful Christmas”), un omaggio al vino con “Wine Soundtrack” e la trascrizione strumentale dell’aria “Viva il vino spumeggiante” dall’opera “Cavalleria Rusticana” ed infine un affresco italiano dedicato alla danza con le “Danze Piemontesi op. 31 n. 1” di Leone Sinigaglia e “La Danza – tarantella napoletana” di Gioacchino Rossini introdotte dall’intermezzo dall’opera “I quattro Rusteghi” di Ermanno Wolf-Ferrari.

Presenterà, da par suo la serata, l’immancabile Rosalba Giacchello.

Ulteriori informazioni sulla serata e più in generale sull'attività del "Risveglio" si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo www.ilrisveglio.it. e sulla omonima pagina Facebook. Inoltre è possibile ascoltare registrazioni di concerti e dei brani più significativi sull’omonimo canale YouTube.