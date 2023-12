Frassino: in borgata San Maurizio il piccolo museo sulla storia del tumin dal Mel e degli arrotini

Per dare impulso al piccolo museo etnografico di San Maurizio di Frassino, allestito presso le ex scuole elementari della borgata, è nata un’apposita associazione il cui consiglio direttivo è composto da Gianpiero Boschero (presidente), Giovanni Civallero , Bartolomeo Rossi , Giacomo Rossi e Gianpiero Rossi .

L’associazione “San Maurizio” aveva , tempo fa, proposto all’amministrazione comunale di realizzare un “museo dedicato all’attività’ lavorativa e alla vita comunitaria di San Maurizio di Frassino e delle zone limitrofe” . La giunta nel 2018 aveva deliberato di concedere all’associazione, in comodato d’uso gratuito, i locali al piano primo in località “Lu Noru”, dove un tempo erano ospitate le scuole elementari della frazione San Maurizio.

“Tenendo presente che a Sampeyre esiste da anni un apprezzato museo etnografico che si occupa di molti aspetti della vita tradizionale della Val Varaita – spiega il sindaco Roberto Ellena - il museo di San Maurizio ha inteso porsi in un rapporto di collaborazione, e non di concorrenza, con quello di Sampeyre, specializzandosi nello studio e nell’esposizione di due precise attività lavorative tradizionali. La prima la produzione del “toumin dal Mel”, che fu “inventato” nella borgata Vittone di San Maurizio verso il 1895 e che prese il nome di Melle perché veniva venduto nel mercato di Melle. La seconda degli arrotini, in origine tutti ambulanti, che era un mestiere tipico della val Varaita, compreso San Maurizio, e che veniva svolto principalmente in Provenza e in Francia. L’associazione, con l’ attività gratuita degli associati e con la collaborazione di volontari e di professionisti, ha dato corso alla sistemazione dei locali ed all’allestimento dello spazio museale. Trattandosi di attività di vero volontariato ed anche a causa del periodo pandemico – rileva Ellena - , i lavori si sono protratti più del previsto”.