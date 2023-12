I gioielli nel cinema, protagonisti sabato 16 e domenica 17 dicembre al Monastero della Stella di Saluzzo

I gioielli nel cinema saranno protagonisti, facendo "rivivere" le dive cinematografiche che li hanno resi celebri indossandoli, in un evento che si terrà sabato 16 e domenica 17 dicembre al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4 a Saluzzo) nell'ambito della mostra "Opere Libere".

L’universo delle star di Hollywood, che hanno reso immortale la storia del cinema americano nel mondo, sarà “raccontato” attraverso i gioielli più belli di sempre realizzati dalle più importanti maison di alta gioielleria, che hanno fatto sognare le spettatrici immaginando di indossarli almeno una volta nella vita.

Pezzi iconici che hanno contribuito così a rendere ancora più speciali le pellicole nelle quali sono apparsi. Dalla collana di perle sfoggiata dalla meravigliosa Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”, al collier di rubini che Richard Gere ha donato a Julia Roberts in “Pretty Woman”. E ancora la collana di diamanti e ametiste di “Via col Vento” di Rossella O'Hara, il bracciale con smeraldo cabochon di Marlene Dietrich in “Canaglie di lusso”. Indimenticabile, poi, il Cuore dell'oceano di Kate Winslet in “Titanic”.

Dalle 16,30 di sabato 16 dicembre al Monastero della Stella si parlerà quindi di gioielli nel cinema. Un racconto per immagini e musica, arricchito da una degustazione a tema. L’evento sarà replicato domenica 17 dicembre, sempre dalle 16,30.

Nell’ambito della kermesse si svolgerà la terza edizione di “Opere Libere al Monastero della Stella”, con l'esposizione di oggetti artistici e artigianali realizzati dagli studenti del Liceo artistico Soleri Bertoni, indirizzo Design dei Metalli assieme agli accessori moda realizzati nel laboratorio di sartoria Are@51Lab e nella sala hobby, della Casa di reclusione “Morandi” di Saluzzo.

A partire dalle 17 di sabato 16 dicembre gli studenti diventeranno modelli per un giorno, indossando borse e gioielli creati nei laboratori del Liceo e nella casa di reclusione Morandi.

Gli eventi sono realizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con il Liceo artistico Soleri Bertoni e l’associazione “Liberi Dentro” (sodalizio che si occupa di volontariato penitenziario).

La mostra "Opere Libere" sarà visitabile sabato 16 dicembre dalle 16,30 alle 19 e domenica 17 dicembre dalle 10 alle 19.

Ingresso libero.