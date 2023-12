Natale a Rossana: tradizioni, eventi e magia nel cuore della Valle Varaita

Dal giorno dell’Immacolata sotto l’ala comunale è possibile ammirare il famoso “Presepe di Funghi”: una Natività unica nel suo genere in Italia, in cui tutte le figure sono costituite da sculture in legno a forma di funghi, che sono da ritenersi il simbolo del paese della valle Varaita, ad opera dell’artista rossanese Eugenio Giolitti. Il presepe sarà visitabile fino all’8 gennaio.