Saluzzo, aperta la corsa alle iscrizioni per la 21ª edizione del Fitwalking del Cuore

La 21ª edizione del Fitwalking del Cuore sta sempre più entrando nel vivo. Chiusa con record la finestra di richiesta di partecipazione alla raccolta iscrizioni per i gruppi, si è aperta la vendita dei pettorali in tutto il Saluzzese e non solo.

Le 50 associazioni del terzo settore (attive in diversi ambiti), scuole e parrocchie hanno infatti attivato numerosi punti iscrizioni che coprono oltre al Marchesato, territorio d’elezione, buona parte della provincia di Cuneo sino a Torino e al Pinerolese. E’ inoltre possibile acquistare il pettorale presso le filiali di Banca Alpi Marittime, main sponsor dell’evento, che oltre alla filiale ubicata proprio nella storica area di partenza e arrivo, Piazza Cavour, ha una presenza importante in tutto il basso Piemonte; è quindi un servizio in più per chi non risiede in zona ma vuole partecipare alla manifestazione. La quota relativa alla vendita di questi pettorali sarà equamente ripartita tra tutte le associazioni che riceveranno il contributo.

La quota d’iscrizione, invariata negli anni, è di 5 euro compresivi di (piccolo) pacco gara INTERAMENTE devoluta in beneficienza a sostegno dell’attività e delle iniziative delle realtà partecipanti. Ricevono infatti il contributo solidale, in proporzione al numero di iscritti, tutte le associazione che raggiungono la quota minima di almeno 100 pettorali venduti.

Tra le piacevoli conferme, oltre al costo di partecipazione, ci sono le uscite gratuite di avvicinamento al Fitwalking del Cuore condotte da Istruttori qualificati dell’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia, appuntamento in Piazza Buttini (I.A.T. – ufficio turistico) alle ore 14 per un’ora di cammino e di Fitwalking a partire da sabato 16 Dicembre e poi a seguire per un totale di 4 incontri:

- sabato 16 – 23 – 30 Dicembre