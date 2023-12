Sotto le Feste, Santa Vittoria d'Alba si trasforma nel Paese degli Alberi di Natale

Venrdì 8 dicembre è stata inaugurata la 5ª edizione di "Natale con l'albero" a Santa Vittoria d'Alba che è ormai diventato il paese degli alberi di natale.

Da anni il paese si riempie di alberi di legno colorati con addobbi di ogni materiale fatti da volontari e decorati dagli alunni delle scuole locali e da persone volenterose.

I privati e le aziende collaborano all'iniziativa

Quest'anno il progetto si è ampliato con un percorso di alberi che conduce in luoghi particolari, sparsi per il paese, dove sono esposte Natività uniche e originali. Tra le tante si trova: un presepio ad altezza naturale fatto all'uncinetto, una natività in gesso bianco dal turriglio romano, una in polistirolo colorato, una grande in legno scolpito, una in iuta, una in stoffa e un presepio meccanico lungo sei metri.

Molte le novità di quest'anno. Tra gli Alberi ne spicca uno alto 7 metri fatto interamente all'uncinetto dalle Uncinettine del posto e uno di circa 2.30 metri fatto da appassionate con pompon di lana.

C'è anche il presepio meccanico, aperto il sabato pomeriggio e i festivi.