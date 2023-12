Fiera Bue Grasso, Bergesio: “Tuteliamo la carne di razza piemontese, no a quella sintetica”

“Tradizione dell’allevamento è fiore all’occhiello della nostra terra: va tutelato e aiutato. Diciamo no alla carne sintetica”.

Questo, in estrema sintesi, quanto ribadito stamani dal senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive del Senato, a Carrù, in occasione della premiazione della 113ª edizione della Fiera internazionale del bue grasso, mostra mercato di bovini da macello di razza piemontese.

Numerose le aziende presenti all’evento, ognuna delle quali, come sempre, esponeva animali di altissima qualità. In tutto, i capi presenti alla Fiera erano 59: 21 buoi, 27 manzi e 11 vitelloni castrati.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per avermi invitato a questa vetrina così importante per il settore dell’allevamento”, ha detto Bergesio.

“La carne di bovino di razza piemontese è un’eccellenza della nostra regione, conosciuta ed apprezzata a livello mondiale, non solo per il gusto ma anche per la salubrità del prodotto. Qualità altissime che vengono garantite dal grande lavoro, dall’ammirevole impegno e dalla collaudata professionalità degli allevatori e di tutti coloro che compongono la filiera della carne, senza i quali questa importante tradizione non potrebbe esistere. Una filiera che da sempre genera lavoro ed economia e che va tutelata dagli attacchi, ormai quotidiani, di multinazionali e sostenitori del cibo sintetico”, ha commentato il Senatore della Lega.

“Dobbiamo opporci alla follia del cibo da laboratorio, e concordo con il sindaco di Carrù, Nicola Schellino: ribadiamo forte e chiaro all’Unione europea il nostro “no” alla carne sintetica”, ha detto il senatore Bergesio, concludendo: “Quello dell’allevamento è un settore messo duramente alla prova negli ultimi anni, con margini di guadagno sempre più ristretti, trainato solo dalla forza di volontà e dalla passione di chi lavora. A loro dobbiamo la nostra gratitudine. Doveroso da parte dello Stato e delle istituzioni essere vicini alle aziende ed ascoltarne le giuste esigenze. E a chi fa la guerra alla dieta mediterranea e vuole imporci falsi miti alimentari diciamo una volta per tutte “No alla carne sintetica!”.