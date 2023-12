Dalla Regione contributi per nuovi scuolabus: beneficiati anche il Comune di Diano d'Alba e l'Unione Terre del Tartufo

Prosegue il costante impegno della Regione Piemonte per garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto scolastico: anche quest'anno sono state destinate risorse significative a sostegno dei Comuni piemontesi.

" La sicurezza dei nostri bambini è la nostra priorità assoluta - afferma Gabusi - . Con l'assegnazione di queste risorse, non solo garantiamo un trasporto scolastico più affidabile ma introduciamo anche scuolabus nuovi, più confortevoli e sicuri. Questo investimento contribuirà al benessere dei nostri giovani passeggeri e alla tranquillità delle loro famiglie ".

“Il nuovo parco scuolabus rappresenta un passo avanti verso la modernizzazione del trasporto scolastico, assicurando un viaggio più piacevole e sicuro per i nostri studenti, per questo motivo assicuriamo un nuovo bando anche per il 2024 che vedrà gli stessi criteri di assegnazione con una maggiore attenzione ai ragazzi disabili”, conclude l'Assessore Gabusi.