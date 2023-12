Buona lettura dal Caffè Letterario con “Le Cronache delle Password” di Fiore Riservelli

Insomma, è tempo di aggiornarsi e di non rimanere all’età della pietra, grazia all’aiuto di Fiore Riservelli . Il suo libro Le Cronache delle Password è una guida che spiega come gestire le chiavi di accesso al mondo digitale. Parliamone.

Come nasce il libro? «Dopo aver accumulato numerosi account per i dispositivi di casa ho creato un foglio con tutti i dati necessari per gli accessi. Ho arricchito questo foglio con le domande dei miei nonni e di mia mamma, inserendo le mie spiegazioni, per arrivare ai meno esperti. Ogni individuo gestisce mediamente circa 15 password, tra computer e bancarie. Queste ultime mi hanno spinto a includere le date di creazione e scadenza per ciascuna password, considerando che molte di esse richiedono un aggiornamento ogni 3 mesi. È comunque importante mantenere la sicurezza delle altre password attraverso cambiamenti periodici».