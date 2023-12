L’albero del Vaticano acceso sui canti del coro "La Reis" di San Damiano Macra: "Un’emozione immensa per tutti noi"

Quando in piazza San Pietro le luci piano piano si arrampicavano dalla base del grande abete rosso della Val Maira fino a raggiungere la stella posta alla sua sommità, a 28 metri di altezza, nell’emozione generale, soprattutto dei numerosissimi valmairesi presenti, si elevavano i canti natalizi che rendevano l’atmosfera della piazza ancora più “calda”. E questi canti provenivano dalla voce ma soprattutto dal cuore del coro “La Reis” di San Damiano Macra.

La Reis è stata invitata dal sindaco di Macra Valerio Carsetti a partecipare a questo evento in rappresentanza della valle. E, in mezzo al turbinio social dei contestatori, dei “no a tutto”, ha subito risposto “presente”! Ed è partita la macchina organizzativa, in parallelo a prove bisettimanali, volute dal maestro Andrea Einaudi per preparare al meglio l’evento.

Tutto questo ha portato il coro a partecipare all’udienza papale nella maestosa Aula Paolo VI, dove una delegazione del coro, capitanata dall’inossidabile presidente Dario Rosano, ha potuto salutare personalmente il Pontefice, donandogli l'ultimo nostro Cd "En viage" e in seguito, nel pomeriggio di sabato 9 dicembre, a vivere l’indimenticabile cerimonia dell’accensione del grande abete che "dal piccolo Paradiso di Curbia", come è stato definito dal sindaco Carsetti nel suo discorso, ora troneggia nella piazza più bella e famosa del mondo!

Un’emozione grande per tutti e immensa per i coristi della Reis. Questo “manipolo di uomini” innamorati della loro valle e la sua cultura che cerca attraverso il canto di portare nel mondo lo spirito di questa terra, e infatti anche in piazza San Pietro sono echeggiate note occitane e piemontesi.

Tra pochi mesi il coro taglierà il traguardo dei 35 anni di vita. Un coro nato dalla passione di cinque amici, ancora tutti presenti nel gruppo, che immaginavano di trovarsi ogni tanto per provare a cantare in modo più “preparato”, per poter magari allietare le feste in valle.

Ebbene, questo seme gettato 35 anni fa, ha prodotto un coro che nella sua attività ha girato l’Italia e non solo, arrivando in Argentina fino a giungere a quest’ultima avventura così emozionante, che lascerà un segno indelebile nella storia del coro, pronto ad affrontare altre sfide e a portare il suo canto e quindi la storia e la cultura della sua terra in giro per il mondo.

Dal Gruppo Corale “La Reis”, con l’emozione e l’atmosfera natalizia di piazza San Pietro nel cuore, un grande augurio di Buone Feste e un Natale di serenità a tutti. (Guido Rivero)