A Dronero la nomina ufficiale del nuovo CICR (Consiglio Intercomunale dei Ragazzi)

Passaggio di testimone da Nicholas Arnaudo a Luisa Fornione per l’incarico di sindaco. Nominato vicesindaco è stato invece Lorenzo Gerbi, mentre gli altri membri della lista di maggioranza sono: Sara Belliardo, Beatrice Chiapello, Sofia Martino, Nisrine Marzouk, Brian Mollaj e Matteo Pirrotta. Fanno invece parte della minoranza Andrea Bernardi, Luigi Barbero e Peretti Lorenzo.

Le elezioni si sono svolte nei singoli plessi dell’Istituto Comprensivo in data 11 dicembre. Il progetto del CICR coinvolge le scuole primarie e medie dei comuni di Dronero, Roccabruna, Villar San Costanzo e vede come insegnanti referenti Marilena Beltramo e Bruno Raspini.

Ad essere presenti i genitori dei ragazzi ed importanti sono state le parole di Vilma Margherita Bertola, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo: “Grazie a voi ragazzi per l’impegno e grazie a voi genitori, perché se riusciamo a fare progetti come questo e molti altri è proprio grazie a voi, che credete nella collaborazione tra scuola e famiglia. Grazie ai referti ed a tutti insegnanti per il lavoro che svolgono ed grazie alle istituzioni qui presenti, delle quali la presenza ed il sostegno sono preziosi.”