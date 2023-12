Al Museo delle Meraviglie di Tenda una mostra sulla millenaria storia della Via del Sale

Dal 16 dicembre 2023 al 31 ottobre 2024, il Dipartimento delle Alpi Marittime presenta la nuova mostra "Sur la route". La storia millenaria delle vie di comunicazione della Roya, al Museo delle Meraviglie a Tenda.

Una mostra sulla Roya

Percorsi lungo la Protostoria fino al passaggio dei Romani, gli itinerari della Roya si evolvono nel tempo, passando per la Via del Sale medievale, fino a diventare la Strada reale carrozzabile utilizzata in epoca moderna. Al giorno d'oggi, le distruzioni di gran parte dei tracciati contemporanei causate dal passaggio della tempesta Alex hanno generato una ricostruzione imponente della rete stradale e operazioni archeologiche di emergenza.

Nel Museo delle Meraviglie, il passato e il presente di questo asse millenario di comunicazione sono presentati insieme in una mostra che dialoga strettamente con il territorio e i suoi abitanti, attraverso reperti archeologici protostorici, di monete antiche e di oggetti votivi provenienti dallo scavo del sito del colle di Tenda, di oggetti etnografici legati ai "mestieri della strada" (mulattieri, trasportatori...), di carte geografiche, di incisioni antiche e di documenti iconografici inediti (fotografie, cartoline, manifesti).

Giochi virtuali interattivi e film originali completano questo approccio culturale inedito e condiviso, nonché ricostruzioni a grandezza naturale di mezzi di locomozione d'epoca in cui i visitatori potranno sperimentare la sensazione dei viaggi di un tempo.

... in tre tempi!

Lungo la strada, il pubblico del Museo delle Meraviglie raggiungerà Tenda, l'Archivio dipartimentale di Nizza, passando per i comuni di Breil-sur-Roya, Saorgio, Fontan e Tenda, dove sono installati sei totem narrativi della storia della strada. Questi illumineranno le sfide tecniche, economiche e geostrategiche che rappresenta questa strada eccezionale, tracciata in gole considerate invalicabili nel XVI secolo.

Mentre il Museo delle Meraviglie ospiterà la mostra dal 16 dicembre 2023 al 31 ottobre 2024, l'Archivio dipartimentale aprirà le sue porte venerdì 9 febbraio 2024 per esplorare la storia delle strade della valle della Roya attraverso un prisma giuridico.

Grazie a questa esposizione, i notevoli risultati delle ricerche archeologiche, patrimoniali e storiche saranno portati a conoscenza del pubblico maralpino in modo interattivo, pedagogico e ludico.