Bra, il Consiglio comunale dei Ragazzi premiato dalla Regione

Il Comune di Bra è stato selezionato dalla Regione Piemonte tra 54 comuni concorrenti come uno dei sei vincitori di un bando per la realizzazione di progetti innovativi da parte dei Consigli comunali dei Ragazzi.

La premiazione ha avuto luogo martedì 12 dicembre a Torino ad opera dell’assessore regionale Chiara Caucino, nella prima Giornata regionale dei Ccr.

Il premio, sotto forma di un finanziamento di 5mila euro, consentirà la realizzazione delle attività previste per il 2024. Nello specifico, si lavorerà insieme ai ragazzi su progetti di informazione nelle scuole sulla tematica dell’emergenza sanitaria: capire cosa fare se qualcuno sta male, quali iniziative prendere anche da giovanissimi, cosa sono i defibrillatori ormai diffusi nelle città, come si chiama il numero di emergenza, e problematiche simili. Il percorso sarà condotto anche in collaborazione con personale dell’Asl.

Ormai da oltre vent’anni il Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra è un organo ufficiale del Comune, elevato a ruolo di consulta. È costituito da quaranta ragazzi eletti ogni due anni tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e degli ultimi due anni delle scuole primarie della città. Le attività sono coordinate da un Consigliere comunale delegato, che per la consiliatura in corso è stato individuato dal Sindaco nella persona del consigliere Francesco Testa, e condotte con la collaborazione di insegnanti degli istituti comprensivi e paritari ed il supporto della Cooperativa Lunetica.

Gli studenti-consiglieri possono portare all’attenzione dell’amministrazione adulta le istanze e le idee che partono dai più giovani. Le riunioni si svolgono abitualmente nella sala consiliare “Carando” del Palazzo Civico. Nelle ultime consiliature, purtroppo complicate dalle limitazioni della pandemia, i ragazzi hanno lavorato per cercare di realizzare una città a misura di bambini e ragazzi, con riflessioni che hanno spaziato dai parchi pubblici alle scuole, dal trasporto pubblico allo sport, dalla mensa scolastica alle relazioni internazionali. Molte delle istanze si sono tradotte in migliorie attuate dai servizi tecnici comunali su più sedi, e nel progetto e realizzazione di aree gioco secondo le indicazioni ricevute dai giovani consiglieri.

Nelle prossime settimane in tutte le scuole di Bra avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio, che entrerà in funzione il prossimo anno. Sarà un’occasione importante per i giovanissimi di provare a mettersi in gioco per farsi rappresentanti delle idee e delle necessità dei coetanei. Una piccola palestra di democrazia partecipata, da cui forse scaturiranno gli amministratori di domani.