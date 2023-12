La Giunta di Verzuolo ha presentato alla cittadinanza il bilancio preventivo 2024 e gli investimenti realizzati nel 2023

Il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero con il vice Giampiero Pettiti e gli assessori Simona Olivero e Mattia Quaglia si sono trovati mercoledì 13 dicembre a palazzo Drago, per presentare alla popolazione il bilancio preventivo 2024 e gli investimenti realizzati nel 2023, assieme alle proposte riguardanti le scelte future dell’amministrazione comunale, pur con il limite del mandato che scade con le elezioni del prossimo giugno.

Panero ha spiegato: “Il Comune doveva investire 429mila euro dell’avanzo di bilancio dell’anno 2022 entro la fine di novembre. Si è quindi pensato di investirli su quattro filoni: una sulla sicurezza viaria e degli immobili, la salute (con la Casa della Comunità) e l’ambiente, i servizi (tra cui trasporti, mensa la biblioteca il consiglio comunale dei ragazzi) che il Comune deve erogare, inoltre il lavoro con gli investimenti e l’attenzione alle imprese locale.

Per quanto riguarda i servizi – continua Panero - è stato fatto un grosso intervento sull’assistenza dei bambini che hanno difficoltà a scuola, ma anche relativamente all’asilo nido (oggi ci sono 16 bambini che vanno al baby parking di Verzuolo, mentre prima erano 4). Con l’asilo Keller di Villanovetta che è paritario è stato un contributo relativo alle due sezioni che contano in tutto 50 bambini.

Dalla Regione sono arrivati dei fondi di 2290 euro per la scuola materna Keller e 4611 euro per il baby parking a fronte degli oltre 38 mila euro comunali. Sempre sul fronte scuola – continua il sindaco - alla primaria di Falicetto è stato installato un montascale dal valore di oltre 5mila euro. Più di 350 euro per le sedie delle cattedre nelle scuole e quasi 6400 euro per l’acquisto degli scaffali delle biblioteca civica”.

Panero ha inoltre spiegato ai presenti l’investimento di 34 mila euro per i lavori e le modifiche necessarie agli spazi dell'ala nord-ovest del Municipio, destinati ad accogliere il personale della Casa della Salute nei prossimi mesi.

Sul fronte dei lavoratori stagionali ha illustrato il campo allestito la scorsa estate con i container attrezzati con luce e acqua. Menzionando il fondo regionale al quale il Comune ha dovuto aggiungere 11mila euro per coprire gli ulteriori costi.

Riguardo la salute la giunta ha deciso di versare 10 mila euro per il servizio dialisi all’ospedale di Saluzzo. Sempre sul fronte della salute sono stati erogati 1000 euro per la Croce Verde e per la Croce Rossa si interviene pagando il trasporto in ambulanza dei verzuolesi con reddito basso.

Lo studio sui “Verzuolesi illustri” è stato in parte coperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo con 10 mila euro; il progetto è di 16mila euro e prevede la produzione di un docufilm dedicato a Giuseppe di Rovasenda.

Sono previsti 19 mila euro per un intervento sull’impianto semaforico, ormai obsoleto, posto all’incrocio tra via Castello, via Provinciale Saluzzo e via don Orione e 7500 euro per la segnaletica orizzontale.

I 429 mila euro di avanzo di bilancio del 2022 si sono anche investiti per acquistare nuovi cassonetti della spazzatura dal valore di 3500 euro. Per il parco giochi è stata acquistata una rete protettiva dal valore di 8800 euro. Per il cimitero di Verzuolo capoluogo, dove si è ridipinta la facciata con il costo di 1000 euro, si è rifatta la pavimentazione interna costata 29 mila euro, mentre è costata 20 mila euro l’esumazione delle salme dai cimiteri.

Inoltre per il rifacimento dell’asfalto del tratto di strada da via Piasco verso il cimitero di Villanovetta cimitero di Villanovetta sono stati spesi 16mila euro. C’è stato un investimento di 85mila euro per l’illuminazione pubblica con lampade led a basso consumo.

Altro importante intervento è quello relativo alla realizzazione dell’acquedotto di via Provinciale Cuneo nella zona della chiesa di Madonna della Neve verso Costigliole Saluzzo per 30mila euro.

Riguardo allo sport 4000 euro sono stati dati come contributo all’investimento della palestra di tennistavolo e 2200 euro per il campo sportivo in convenzione con l’associazione sportiva Val Varaita calcio e 3500 euro per i canestri da basket del campo di Falicetto.

Dal Pnrr si sono ottenuti 350mila euro per la digitalizzazione degli uffici comunali.