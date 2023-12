La riserva MaB Monviso punta sul miele: consegnati gli adesivi che rimandano al progetto "Miele Biosfera Monviso"

La consegna degli adesivi informativi è avvenuta a Revello, nella sala del Museo Naturalistico del Fiume Po del Parco del Monviso, e rappresenta la conclusione della prima fase del progetto che intende creare una rete di imprese apistiche attive nel territorio della Riserva MaB Monviso, caratterizzate dalla forte attenzione al territorio e capaci di esprimere tradizione, tipicità, trasparenza e tracciabilità. Proprio la tracciabilità dei prodotti alimentari ha assunto negli ultimi anni un ruolo cruciale nella relazione tra aziende produttrici e acquirenti e il progetto “Miele Biosfera Monviso” la favorisce attraverso l’uso di telefoni e altri dispositivi mobili, capaci di raggiungere più direttamente i consumatori e quindi di permettere una più semplice interazione. Inquadrando con il proprio dispositivo mobile il QR code, i consumatori saranno rimandati a una pagina appositamente studiata sulla piattaforma digitale Feelera, specializzata nella comunicazione digitale dell’agroalimentare, grazie alla quale potranno entrare in contatto in modo immediato, trasparente e versatile con numerose informazioni sui differenti tipi di miele prodotti nel territorio e sulle diverse fasi produttive.

« Questo progetto rappresenta – ha detto Dario Miretti , presidente del Comitato di Coordinamento della Riserva MaB Monviso – un risultato notevole poiché riconosce a una produzione importante come quella del miele un ruolo chiave anche nella comunicazione dei valori della sostenibilità ambientale e della biodiversità, che sono fondamentali per il progetto Unesco “Uomo e Biosfera” di cui la nostra Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso fa parte. Da oggi tutti i produttori di miele aderenti, quasi venti, potranno informare i loro clienti sull’origine del proprio prodotto, certificandone la provenienza e le caratteristiche, e allo stesso tempo diventare promotori della Riserva MaB Monviso sul territorio ».

Il progetto rappresenta un ulteriore tassello della collaborazione con Aspromiele avviata dalla Riserva MaB Monviso nel 2021 attraverso la stipula di una convenzione per promuovere i mieli del territorio e al tempo stesso raccontare e far conoscere la Riserva. L’attenzione al mondo delle api si muove in continuità con il progetto della Fondazione CRC “+api – oasi fiorite per la biodiversità” al quale hanno partecipato tutti i Comuni del Parco della provincia di Cuneo e numerosi comuni che rientrano nel perimetro della Riserva MaB Monviso, a conferma dell’interesse della comunità locale sul tema.