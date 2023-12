Cherasco migliora il bilancio della raccolta differenziata, che passa dal 74 al 79 per cento

Tre punti percentuali guadagnati in un anno: i dati forniti dal Coabser – il consorzio che gestisce lo smaltimento dei residui nei comuni di Albese e Braidese - certificano i risultati positivi raggiunti dalla Città delle Paci sul fronte della raccolta differenziata nel 2023. Secondo le proiezioni realizzate dalla Str Srl – la società di trattamento rifiuti - la frazione di scarti avviati al recupero è passata dal 74 al 77 per cento.

Un traguardo incoraggiante, secondo l’assessore Umberto Ferrondi, titolare della delega alle politiche ambientali: «L’esito è frutto, in larga parte, dell’introduzione, dal maggio scorso, del servizio di raccolta porta a porta dell’umido. Questo risultato va inteso, però, come un punto di partenza per il raggiungimento di risultati ancora più significativi in fatto di cultura ambientale e di decoro urbano».

Aspetti sui quali l’Amministrazione comunale ha investito molto, negli ultimi anni, collocando cestini in tutte le aree verdi del territorio comunale, «posacenere per contrastare l’abbandono di mozziconi e contenitori per il conferimento della ceramica. Per tutti gli altri materiali si può accedere gratuitamente alle isole ecologiche esistenti in tutto l’areale del consorzio».

Misure concrete, alle quali si uniscono le iniziative di sensibilizzazione delle nuove generazioni: in primis la partecipazione a giornate ed eventi per la tutela del patrimonio ambientale.

Molto rimane ancora da fare: secondo le stime, nel 2023, la produzione media pro capite di rifiuti ha raggiunto i 180 chilogrammi, «un dato che non è in linea con gli obiettivi fissati dalla legge. Secondo la normativa, entro il 2025, il quantitativo medio di scarti non dovrà superare i 125 chilogrammi per residente: quando abbiamo iniziato questo percorso eravamo a 240 chili pro capite, ora ci attende lo sforzo decisivo».

Per assistere gli utenti, fornire indicazioni sul corretto svolgimento dei conferimenti, prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti e risolvere eventuali disservizi è stata attivata una linea di comunicazione diretta con Str: componendo il numero verde 800-95.77.93 (interno 14) sarà possibile parlare con operatori qualificati.

Al servizio si aggiunge l’ecosportello, che ha sede nei locali del municipio, è raggiungibile telefonicamente allo 0172-42.70.34, ed è accessibile il lunedì e il giovedì fra le 8.30 e le 12.30.