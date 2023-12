Serata di preghiera "per una pace universale" alla stazione ferroviaria di Cuneo

Il Comitato per i 100 anni dalla nascita di don Aldo Benevelli organizza, in collaborazione con Caritas Cuneo Fossano e Centro di cultura islamica di Cuneo, venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 21 nell'atrio della Stazione Ferroviaria di Cuneo una serata semplice di preghiera "per una pace universale".