Telecamere, lavori pubblici, vigili urbani. Il quartiere del Mussotto fa il punto con l'amministrazione albese

Lunedì 11 dicembre si è tenuto il consueto incontro mensile del Consiglio di Quartiere del Mussotto alla presenza degli assessori Massimo Reggio e Lorenzo Barbero ai quali sono state poste alcune domande sullo stato di avanzamento di diversi progetti.



Numerosi i temi toccati, il primo è stato l'installazione delle telecamere. Spiega il Comitato: "Abbiamo richiesto all'Amministrazione che questo argomento diventi un progetto strutturato e che preveda come orizzonte tutto il quartiere, non installazioni sporadiche per effetto di situazioni particolari; in questi giorni nel nostro quartiere e zone limitrofe ci sono stati molti furti in abitazioni private".

All'ordine del giorno anche la sicurezza e i limiti di velocità. "Richiederemo al sindaco Carlo Bo l'istituzione di una specifica pattuglia di vigili urbani dedicati a questo argomento, che volendo potrebbe espletare questo servizio per tutta la Città di Alba. L'installazione in corso Canale e corso Bra di rilevatori di velocità con display che indicano la velocità di percorrenza, non sono di per sé un valido deterrente. Continuiamo a ribadire che l'unico modo per limitare gli eccessi di velocità, sono dei presidi volanti costituiti da forze dell' ordine che con le moderne tecnologie effettuano multe e quando necessario ritirano punti e patenti".

Il discorso è poi finito sul vigile di quartiere. "Per un periodo è stato molto utile, girava il quartiere e grazie ad un lavoro importante di relazioni umane è stato in grado di fare opera di “prevenzione” per certi atti. Occorrerebbe ripristinarlo anche non a tempo pieno".

L'incontro ha fornito l'occasione di fare il punto su diversi interventi futuri.

Riddone

I lavori riguardano la pulizia del torrente, per ripristinare la sicurezza idraulica, dal tratto del ponte nero (Racca) sino alla confluenza con il canale scolmatore, in pratica si tratta di interventi di disalveo con asportazione del materiale depositato e una ricalibratura dell’alveo del torrente. Il progetto esecutivo è già stato approvato, i finanziamenti ci sono, il prima possibile verranno affidati i lavori.

Ampliamento del parcheggio della stazione ferroviaria

L'ampliamento del parcheggio della stazione del Mussotto è stato finanziato da parte del comune di Alba. I lavori dureranno tre mesi.

Pista ciclabile

La proposta di percorso della pista ciclabile dal ponte Albertino e la prosecuzione di tutto corso Canale, che sarà costruita con i fondi FESR gruppo Langhe, è stata approvata dalla Regione.

Variante Borio

Anas e Aipo (magistrato del Po) non hanno ancora dato la loro risposta definitiva in merito al progetto presentato. Poi si procederà alla richiesta di spostamento del gasdotto Snam.

Viabilità corso Canale

Spiega il Comitato: "In relazione ad una criticità di alto livello di viabilità,con il manifestarsi di numerosi incidenti stradali, nei pressi della farmacia-LIDL, dove ci sono numerose attività commerciali, che richiedono qualche intervento sulla viabilità , per immettersi da e per corso Canale, proponiamo all'assesore Reggio di valutare la realizzazione di una rotatoria in corso Canale con innesto in strada Riddone, prevista dal PRG approvato con D.G.R.30 maggio 2016, n. 30-3387.

Questa rotatoria permetterebbe di ridurre la velocità su questo tratto di rettilineo, faciliterebbe l' accesso agli abitanti del borgo Aurora sulla S.R. 29 e servirebbe, istituendo un senso unico dalla farmacia-LIDL, ai mezzi in uscita di non attraversare il doppio senso di marcia, per recarsi in direzione di Alba, ma di andare a girare dalla rotatoria del Daniel 's. Per chi arriva dal Roero e vuole recarsi in detta area dovrebbe andare a girarsi alla rotatoria del Rondò. Rotatoria del Rondò che in futuro dovrebbe essere un po' alleggerita dal flusso di mezzi con la realizzazione della variante Borio. In pratica si faranno rispettivamente 200 mt e 300 mt in piu' di strada, ma si metterà in sicurezza quel tratto di strada".

Area verde

Vedrà come primo atto la realizzazione di un progetto particolareggiato.