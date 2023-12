Appassionato di economia e finanza? Cinque modi per approfondire le tue conoscenze

I temi economici e legati alla finanza ti appassionano da sempre? Ecco qualche consiglio utile per approfondire le tue conoscenze in materia e non farti trovare impreparato dall’amico che ti chiede in cosa conviene davvero investire al momento o che banca è meglio scegliere e perché.

News, libri, podcast, guru, corsi: cinque strumenti (più uno) per nutrire la propria passione per l’economia

Quello economico e quello finanziario sono tra i settori in cui le cose cambiano più rapidamente. La prima cosa che dovresti fare per rendere davvero solide le tue conoscenze, così, è restare sempre aggiornato su cosa succede nel campo: puoi approfondire su Marketingefinanza.com tutte le ultime notizie e novità, certo di trovare informazioni sempre aggiornate e di qualità.

Anche i saggi sono uno strumento perfetto per approfondire le proprie conoscenze in tema di economia e finanza o particolari aspetti di queste materie, quelli che si trovano più affascinanti o al contrario più ostici da comprendere appieno ma anche – perché no – quelli che possono essere più utili nella vita di tutti i giorni o per la propria professione. Se non hai mai letto niente di economia e finanza, potresti cominciare facendo un giro nella tua libreria di fiducia e lasciandoti guidare dall’istinto nello scegliere qualcosa tra i libri che trovi nell’apposita sezione. Se hai già a casa una piccola biblioteca di libri di economia, invece, potresti affidarti alle classifiche tematiche che vengono pubblicate e aggiornate costantemente.

Come i libri, anche i podcast sono ormai un ottimo strumento per approfondire le proprie conoscenze economico-finanziarie e, rispetto ai libri, hanno il vantaggio che possono essere fruiti in praticamente qualsiasi circostanza: sui mezzi pubblici, mentre si aspetta il proprio turno alle poste, in fila alle casse. In questo modo ogni momento libero diventa un momento buono per nutrire la tua passione per il mondo della finanza. Sulle principali piattaforme streaming trovi molte proposte diverse, adatte a qualunque sia il tuo livello di conoscenza della materia – ci sono, per essere più chiari, anche podcast per “dummies” dell’economia – e la tipologia di approccio che preferisci – divulgativo, di infotainment, eccetera.

Tra i podcast di economia e finanza ce ne sono diversi condotti o con ospiti veri e propri guru della materia: seguirli è un altro consiglio utile per nutrire la tua passione per queste materie. Questi personaggi, oltre a una completa padronanza degli argomenti di cui parlano che li rende dei veri e propri punti di riferimento nel settore, spesso hanno infatti molto carisma o una storia personale e professionale tanto interessante da poter essere d’ispirazione per le proprie community. Da un esperto di fintech insomma non imparerai solo trucchi del mestiere come come investire in criptovalute con risultati assicurati, ma anche come trasformare una semplice passione in una vera e propria expertise. Oggi capirne di economia non serve più solo a chi intende studiare e lavorare nel campo, infatti, ma è considerata una competenza trasversale e utile a prescindere da quale sia il settore in cui si decide di fare carriera. Anche se decidi di lavorare in campo artistico o nella moda, del resto, faresti a meglio a sapere com’è fatto un contratto o come si calcola il TFR.

Proprio per questa ragione, perché sviluppare una solida cultura finanziaria è ormai consigliato a tutti, potresti approfittare della tua naturale propensione verso queste materie e seguire un corso di economia e finanza. Non necessariamente deve essere un corso universitario e rilasciare un titolo. In Rete, sulle piattaforme di e-learning e dedicate all’apprendimento continuo, trovi percorsi di varia natura e di varia complessità dedicati a chi, come te, vuole semplicemente approfondire per amor di conoscenza i temi economici-finanziari: scegli quelli che trovi più affini ai tuoi interessi o che ti danno la possibilità di conoscere meglio aspetti che fino a qui avevo trascurato.

È probabile che da vero appassionato della materia non vorrai farti scappare neanche film, serie TV, documentari e docu-fiction dedicati all’economia, alla finanza o ad alcuni dei personaggi più famosi di questi ambienti. Il fatto che ce ne siano in grandissima quantità, complice l’attrazione che da sempre esercitano i grandi nomi della finanza tanto quanto i grandi casi di disastri finanziari, è una buona e una cattiva notizia allo stesso tempo: guardali la sera o il weekend sul divano, per rilassarti, ma tieni conto che nella maggior parte dei casi si tratta di riadattamenti e finzioni narrative.