eVISO potenzia l'infrastruttura digitale per accelerare la crescita nel settore del power-tech

eVISO Spa – società commod tech, quotata all’Egm, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica l’update dell’infrastruttura digitale proprietaria finalizzato a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti e l’efficienza operativa della società.

Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eVISO, ha commentato: “L'ulteriore potenziamento della nostra infrastruttura digitale proprietaria aumenta di circa dieci volte la nostra capacità di crescita nel settore del power tech. Col 2024 che si preannuncia come un periodo di notevole espansione, miriamo a consolidare la nostra posizione di leadership, offrendo servizi più avanzati e tempestivi ai nostri clienti. Questo investimento riflette il nostro impegno continuo nell'innovazione e nell'eccellenza operativa per affrontare con successo le sfide di un mercato in rapida evoluzione che ci spinge ad aggiornare e rendere sempre più efficiente la piattaforma digitale proprietaria. La liberalizzazione del mercato e il forte sviluppo delle energie rinnovabili permetteranno a eVISO di attrarre un numero sempre maggiore di clienti sia per l’energia che per il gas. La finalità di questo update è duplice: da un lato migliorare l’efficienza in termini operativi della società e dell’altro incrementare il numero dei servizi offerti ai nostri clienti”.

Il 2024 sarà un anno ricco di opportunità di crescita nel settore del power tech, grazie alla completa liberalizzazione del mercato della vendita di energia e gas e al crescente interesse verso le energie rinnovabili. Per cogliere appieno tutte le opportunità di sviluppo che deriveranno da queste dinamiche di mercato, eVISO ha deciso di rinforzare la propria infrastruttura digitale proprietaria su più fronti.

INFRASTRUTTURA GAS-TECH

Nel settore del gas, eVISO ha modificato e aggiornato la sua infrastruttura di acquisto del gas. A partire dal 1° di novembre, eVISO è diventata “Utente del dispacciamento del gas”, acquistando direttamente il gas sul mercato all'ingrosso, seguendo un modello consolidato già adottato da anni nel settore energetico, e posizionandosi così strategicamente per coprire l’intera filiera del valore. La modifica strutturale è diventata essenziale poiché la Società prevede una crescita notevole nel settore del gas. Tale crescita è stimata in seguito alla liberalizzazione del mercato, con la prospettiva di un'uscita di 6 milioni di utenti dal mercato tutelato. In aggiunta, a partire da settembre 2023 la società ha iniziato ad operare nel segmento reseller, oltre che nel canale diretto, anche per la fornitura di gas. L'infrastruttura permetterà di servire in modo economico e scalabile sia i clienti diretti sia le decine di clienti reseller già in fornitura dal lato energia. L’aggiornamento della infrastruttura gas permetterà ad eVISO di gestire un numero di utenze dieci volte superiore rispetto alla capacità attuale, di ridurre i costi di approvvigionamento e di assicurarsi contratti con controparti istituzionali.

INFRASTRUTTURA GREEN-TECH

Nel settore dell’energia, il Piano Nazionale prevede una forte spinta verso le energie rinnovabili con un aumento del 400% degli impianti fotovoltaici entro il 2030 e conseguente aumento del numero di impianti, ad oggi vicino ad 1 milione di unità indipendenti. eVISO, alla data odierna, acquista energia da decine di impianti fotovoltaici e centinaia di clienti energia hanno un impianto fotovoltaico in autoconsumo sul tetto. In vista di tale evoluzione la società ha potenziato l’infrastruttura di previsione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, i nuovi algoritmi di previsione della produzione sono molto più veloci e, come conseguenza, il numero di impianti per i quali è possibile effettuare la previsione della produzione futura con cadenza oraria, una previsione ogni ora, aumenterà dalla capacità attuale di circa 150 impianti/ora a circa 5.000 impianti/ora, equivalenti a una capacità di gestione oraria del 5% del parco italiano. Allo stesso tempo, la precisione della previsione di produzione aumenterà del 25%, riducendo l'errore medio della previsione da 15% al 12%, tagliando così i costi di “sbilanciamento” addebitati da Terna ai grossisti in modo proporzionale agli errori.

INFRASTRUTTURA POWER-TECH: RESELLERS

L’update dell’infrastruttura digitale ha incrementato anche i servizi TECH verso il canale RESELLERS. eVISO da anni invia ai propri clienti aziendali report sofisticati con le curve di carico orarie, i suggerimenti di efficienza e una serie di data analytics. La capacità della piattaforma proprietaria di erogare i servizi di monitoraggio è stata estesa anche ai punti di consumo dei clienti aziendali gestiti dai resellers. Dopo una fase iniziale di erogazione del servizio ad un primo reseller, la piattaforma è stata approvata per industrializzazione e a partire dal 2024 sarà possibile estendere il servizio a tutti gli operatori resellers che sottoscriveranno la proposta commerciale. Tale servizio genererà margini ricorrenti permettendo di estendere anche alle utenze delle PMI dei resellers la proposta vincente di eVISO.

INFRASTRUTTURA POWER-TECH: DIRETTI

L’update dell’infrastruttura proprietaria ha permesso la digitalizzazione totale del processo di vendita, al fine di poter accomodare con agilità l’opportunità della liberalizzazione del mercato. Nel dettaglio la release permette alla forza vendita diretta di accedere in forma digitale ai processi di lead, contratti, switch, pratiche e commissioni. Tale release aumenta di 4 volte la capacità di caricamento contratti. Questo aggiornamento rappresenta un’opportunità per scalare la crescita organica della rete vendita diretta, attualmente concentrata nella provincia di Cuneo e nel Piemonte, anche verso altre regioni che come la Liguria sin sono dimostrate ricettive dei servizi eVISO.

INFRASTRUTTURA AI: CHATGPTs

eVISO ha concluso la prima fase di Training di un GPTs specifico, basato su GPT4, in grado di rispondere con velocità e perizia, alle domande di utenti e collaboratori sulle questioni specifiche dell’energia e dei servizi eVISO: spiegazione della bolletta, dei reports, delle dinamiche energetiche etc. Il GPTs chiamato “eVISO Quick Responder”, già disponibile a tutti i collaboratori eVISO, interpreta la visione di eVISO di come il Training specifico sia uno dei vantaggi competitivi sostenibili e non facilmente replicabili nell’utilizzo di Artificial Intelligence Language Models accessibili al grande pubblico.

Carlo Cigna, direttore Algo Intelligence, ha dichiarato: “Migliorare la capacità di analisi e previsione dei dettagli in un mercato in rapida evoluzione e soggetto a repentini cambiamenti tra domanda e offerta, in particolare per quanto riguarda le fonti rinnovabili, è un passo importante. Ciò permette non solo di diversificare le nostre fonti di approvvigionamento energetico, ma anche di valorizzare il contributo dei piccoli produttori e degli auto-consumatori. Il loro apporto è fondamentale non solo per il settore, ma anche per la tutela dell'ambiente. Scalando la nostra capacità di visione a livello di dettaglio potremo supportare in modo più efficace lo sviluppo di un mercato sostenibile ed inclusivo, a beneficio non solo nostro ma della collettività”.

Joao Wemans, direttore DSP team, ha dichiarato: “L'aggiornamento della nostra infrastruttura digitale segna un passo importante per eVISO. Riflette il nostro impegno nella digitalizzazione avanzata e nell'intelligenza artificiale, ottimizzando l'efficienza operativa e la qualità del servizio in risposta alla liberalizzazione del mercato nel 2024 e all'aumento dell'interesse per le energie rinnovabili. Quest'anno rappresenta un momento cruciale per eVISO, sfruttando queste innovazioni tecnologiche per capitalizzare le opportunità e fornire soluzioni di valore superiore ai nostri clienti”.

Sergio Amorini, direttore Business Development, ha dichiarato: “I servizi di monitoraggio, reporting e energy management, in una parola i servizi di power-tech, sono un vantaggio competitivo unico di eVISO nel segmento PMI. Con il potenziamento della piattaforma, i Resellers che sottoscrivono l’offerta aggiuntiva possono offrire anche ai loro clienti lo stesso tipo di servizio, aumentando così i margini, riducendo il churn-rate e migliorando l’efficienza energetica dei siti produttivi delle utenze in gestione”.