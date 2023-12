Federmanager Cuneo: gli auguri del Presidente Fulvio D’Alessandro

Care colleghe, cari colleghi.

In occasione delle prossime festività natalizie, come Vostro Presidente e a nome di tutto il Consiglio direttivo di Federmanager Cuneo, desidero esprimere a Voi e alle Vostre famiglie i più sinceri auguri di Buone Feste.





Al contempo ritengo necessario fare il punto, a consuntivo, sulla nostra attività federativa.





Abbiamo ormai portato a regime un programma informativo con un sito puntualmente aggiornato e costantemente implementato anche attraverso banner di collegamento alla rassegna stampa Nazionale, alla rivista ALDAI “Dirigenti Industria”, al Gruppo Minerva Federmanager.





Tutte le comunicazioni sono altresì veicolate utilizzando diversi social. Spesso le nostre attività sono evidenziate utilizzando Targato CN, la Voce di Alba e le redazioni dei maggiori giornali locali.





Quotidianamente garantiamo i servizi Fasi, Assidai, IWS, Previndai ai nostri associati.





Gestiamo tutte le conciliazioni in sede protetta cercando di equilibrare e mediare gli accordi con e tra le parti in un contesto, per quanto difficile, rispettoso delle istanze e delle necessità dei nostri colleghi, spesso, in difficoltà.





Grazie alla rinnovata convenzione con Epaca Cuneo siamo in grado di sostenere professionalmente tutte le pratiche, spesso complesse, di carattere previdenziale.





La nostra territoriale è ormai ben inserita nel contesto federativo regionale e nazionale.





Purtroppo le risorse sono sempre più ridotte e noi, per poter continuare la nostra attività dobbiamo e possiamo basarci d’ora in poi esclusivamente sul contributo dato dal tesseramento associativo.





L’operazione “trasparenza”, condivisa da tutto il Consiglio direttivo, ci mette nella condizione di poter contare adesso su dirigenti e quadri che condividono attivamente il senso di appartenenza a Federmanager Cuneo.





Per questo Vi ringrazio di cuore e confido, dal 28 febbraio 2024, nel Vostro indispensabile contributo associativo.





Dal 31 dicembre 2023 comunico che Silvia Ferreri non sarà più la nostra referente di segreteria.





Questo per scelte personali di carattere professionale in Confindustria.





La ringrazio e la ringraziamo per il contributo dato in questi mesi di attività in Federmanager Cuneo.





La nostra e Vostra referente sarà Norma Chiaramello già nota in Federmanager Cuneo per aver svolto, per diversi anni, attività di segreteria con il past President dott. Pierfranco Sibilla.





Approfitto per comunicare che l’ufficio sarà chiuso dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.





Cari saluti e ancora i migliori auguri a tutti Voi di Buon Natale e felice Anno nuovo.

Il Presidente, Fulvio D’Alessandro

Informazioni e contatti FEDERMANAGER CUNEO – VIA VITTORIO BERSEZIO, 9 – 12100 – CUNEO L’e-mail è: segreteria.cuneo@federmanager.it

Telefono: 0171 455699

I Nostri orari

· lunedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00

· mercoledì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00

· venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (previo appuntamento