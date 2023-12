Granda Lavoro, ottimo riscontro per l'open day su quattro sedi

Sono stati oltre 200 i partecipanti, giovedì 14 dicembre, all'Open Day organizzato da Granda Lavoro, agenzia dei servizi al lavoro della Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Cuneo, sulle quattro sedi delle Ascom di Alba, Bra, Cuneo e Savigliano.

I candidati intervenuti sono stati coinvolti in laboratori di approfondimento pratici ed efficaci, con l'intervento dei Centri per l'Impiego e degli uffici Informagiovani, per rappresentare loro le esigenze del mercato del lavoro, i servizi attivi per i disoccupati, le principali figure lavorative ricercate dalle imprese e come migliore l’approccio al mondo del lavoro (dalla stesura del cv e del bilancio di competenze, alla preparazione del colloquio, all'utilizzo degli strumenti informatici per le candidature).

In alcune sedi hanno anche partecipato numerosi studenti delle classi quinte di istituti tecnico-professionali, particolarmente interessati ad uno sbocco lavorativo post diploma; nelle altre saranno coinvolti in momenti specifici organizzati prossimamente.

L'edizione 2023 è stata connotata da una maggiore interattività che ha suscitato molto interesse da parte degli intervenuti. Uno dei momenti più coinvolgenti è stato l'esposizione delle esperienze, sia da parte di datori di lavoro - che hanno dato preziosi consigli su come presentarsi, su che cosa aspettarsi da un posto di lavoro, sull'atteggiamento da tenere - sia da parte di giovani e meno giovani che hanno iniziato il proprio percorso di avvicinamento al mondo del lavoro e dell'impresa.

Questa parte dell'Open Day ha consentito di far toccare con mano la realtà viva e pratica, confermando la positività di questa giornata, dalla quale emerge ancora una volta come tutte le figure da inserire negli organici aziendali debbano essere qualificate e formate per poi migliorare e sviluppare le proprie potenzialità e i propri talenti attraverso una formazione mirata.

Sono stati realizzati brevi video di persone che hanno usufruito dei percorsi del progetto regionale Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, destinato ai disoccupati) strutturati da Granda Lavoro e degli altri servizi offerti dall'Agenzia. Dalle testimonianze è emerso che si tratta di misure efficaci sia per un reinserimento lavorativo, sia per una crescita personale.

«L'edizione 2023 dell'Open Day ci ha dato molte soddisfazioni – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo e presidente di Granda Lavoro –, con una significativa partecipazione di persone interessate e motivate a cogliere le opportunità formative e di lavoro. Le sedi territoriali dell'Agenzia sono sempre a disposizione di coloro che cercano un'occupazione e delle imprese che necessitano di personale. Presso gli uffici è possibile incontrare professionisti che individuano e selezionano fra gli aspiranti lavoratori i profili più adatti a coprire le posizioni aperte».

«L'Open Day si conferma un efficace “finestra” sul mondo del lavoro – spiega Silvia Anselmo, vice presidente di Granda Lavoro e vice direttore dell'Associazione Commercianti Albesi -, grazie alla quale le persone in cerca di occupazione si affacciano alla realtà e, fruendo di consigli pratici ricevuti da formatori e specialisti, acquisiscono informazioni essenziali per ben figurare nell'incontro con le imprese e per comprendere quali siano le competenze richieste».

Inoltre, nel contesto dell'Open Day è anche stato presentato il programma MIP Mettersi in Proprio della Regione Piemonte per coloro che desiderano intraprendere un’attività imprenditoriale, il cui Sportello è attivo presso le Ascom di Alba Bra Cuneo e Savigliano.